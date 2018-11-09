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رياضة

شطة: الكاف تحامل على الأهلي كثيرا والاتحاد التونسي يؤكد ظلم الترجي..فيديو

الجمعة 09/نوفمبر/2018 - 04:41 ص
صدى البلد
عمرو ابوبكر
قال محمد عبد المنعم «شطة»، المدير الفني السابق للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، إن الاتحاد الإفريقي تحامل على الأهلي كثيرا نتيجة ضغوط تعرض لها "الكاف"، بعد اتهام الفرنسي باتريس كاتيرون المدير الفني للمارد الأحمر بالتواطؤ بعد قيام المغربي وليد أزارو بتمزيق قميصه أمامه ولم يعترض.

وأضاف «شطة»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي زكريا ناصف، خلال برنامج «الماتش»، على قناة «صدى البلد»، أن واقعة قيام المغربي وليد أزارو بتمزيق قميصه في مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا "كاف" ظهر فيها اللاعب خلال أحد الفيديوهات تحدثه إلى أحد الأشخاص ثم قام بتمزيق قميصه ولم يظهر وجود كارتيرون أمامه فيها.

وأشار محمد عبد المنعم «شطة» إلى أنه خلال اجتماع اللجنة الفنية والتطوير للكاف بالقاهرة، تم التحدث عن الحكم الجزائري مهدي عبيد لم يقتنع بتقنية "الفار" في مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأكد محمد عبد المنعم أنه لا يقتنع نهائيا أن يقوم كارتيرون بمخاطبة وليد أزارو بتمزيق قميصه فهو مدير فني محترف.

وأوضح محمد عبد المنعم«شطة» أن الاتحاد التونسي يرى أن فريقه مظلوم في مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا ويقوم بمخاطبة «الكاف»، متسائلا ما المطلوب من الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبو ريدة حتى يدعم الأهلي.
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