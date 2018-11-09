جنات: لم أكن أحب أغاني الأطفال في طفولتي..فيديو

قالت الفنانة جنات إنها منذ الصغر وهى تستمع لأغاني الفنانين الكبار مثل أم كلثوم، موضحة أن أصدقاءها كانوا يتغنون بأغاني الأطفال وهى تغنى لأم كلثوم.



وأضافت خلال حوارها ببرنامج «شريط كوكتيل»، المذاع على قناة الحياة تقديم الفنان هشام عباس، أنها لم تحب أغاني الأطفال ولم تحفظها فى الصغر.



وأشارت إلى أن أغاني الأطفال لم تحفظ فى ذاكرتها لعدم اقتناعها بها.