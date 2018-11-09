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محافظات

الشباب والرياضة بأسوان تنظم صالونا ثقافيا للتنمية البشرية..صور

الجمعة 09/نوفمبر/2018 - 02:00 ص
صدى البلد
شاذلى عبد الفتاح
نفذت مديرية الشباب والرياضة بأسوان مساء أمس صالونا ثقافيا ضمن خطة النادى الثقافى لشهر نوفمبر بحضور حسنين حمزة معراجى مدرب التنمية البشرية.

وقد شارك فى الصالون الثقافى 30 عضوا من أعضاء النادى الثقافى وذلك داخل مركز شباب بدر بمدينة أسوان.

ويأتى ذلك ضمن جهود الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية التي تقام تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بأسوان برئاسة هانى رشدى حسن وكيل الوزارة " النادى الثقافى" .
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