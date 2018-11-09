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رياضة

في لقاءات الفريقين..6 مواجهات جمعت الأهلي والترجي على ملعب رادس

الجمعة 09/نوفمبر/2018 - 04:20 ص
صدى البلد
أحمد هاني
يدخل نادي الأهلي المصري ومضيفه الترجي التونسي إياب الدور النهائي لدوري أبطال إفريقيا في كرة القدم، في مباراة مرتقبة ستقام الجمعة على خلفية التوتر الذي طبع مباراة الذهاب انتهت بفوز الأهلي بثلاثة أهداف لهدف.

ويعتبر لقاء العودة غاية في الصعوبة على المارد الأحمر بسبب عدة عوامل أهمها الجمهو وهو الأمر الذي أكد عليه مدرب الترجي معين الشعباني في تصريحات لقناة "أم بي سي مصر" الأربعاء، حيث قال "مباراة العودة ستكون في رادس، سيكون الجمهور حاضرا مع دافع قوي".

وجمع ملعب الأوليمبي برادس في تونس العملاقين الأهلي والترجي بدوري أبطال أفريقيا في ستة مناسبات سابقة ويعرض موقع "صدى البلد" تلك المباريات.

دوري أبطال إفريقيا 2007

انتصر الترجي التونسي على الأهلي بهدف سجله سلامة القصداوي في المباراة التي جمعت بين الفريقين في دوري المجموعات.

دوري أبطال إفريقيا 2010

فاز الترجي للمباراة الثانية على التوالي بهدف مايكل إينرامو الذي سجله اللاعب بيده في نصف النهائي وأقصى الأهلي من البطولة.

دوري أبطال إفريقيا 2011

حقق الترجي الفوز على الأهلي في هذه المباراة أيضًا بهدف وحيد في دور المجموعات.

دوري أبطال إفريقيا 2012

حقق الأهلي لقب البطولة بعد فوزه في هذه المباراة على الترجي بنتيجة 2-1، بعد أن تعادل الفريقين في الذهاب بهدف لمثله

دوري أبطال إفريقيا 2017

حقق الأهلي فوزًا صعبًا على الترجي في رادس بهدفين مقابل هدف وحيد عن طريق على معلول وجونيور أجايي، ضمن مواجهات ربع نهائي البطولة الإفريقية.

دوري أبطال إفريقيا 2018

انتصر المارد الأحمر على الترجي في دور المجموعات بهدف للمغربي الغائب وليد أزارو، والذي حسم التأهل للأهلي كأول مجموعته والتي ضمت كل من تاون شيب البتسواني وكمبالا سيتي الأوغندي وكذلك الترجي التونسي.
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