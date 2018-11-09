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رياضة

أرسنال يتأهل إلى الدور الـ32 من الدوري الأوروبي في غياب النيني

الجمعة 09/نوفمبر/2018 - 06:20 ص
صدى البلد
أحمد هاني
تعادل أرسنال الإنجليزي سلبيًا أمام ضيفه سبورتنج لشبونة البرتغالي، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب الإمارات، ضمن الجولة الرابعة من الدوري الأوروبي.

90 دقيقة لم تسعف أرسنال في أن يسجل هدف الفوز على ملعبه، ليخرج متعادلًا سلبيًا، لكن ذلك لم يمنعه من التأهل إلى الدور الثاني.

وضمن أرسنال التأهل برصيد 10 نقاط في المركز الأول، ويليه سبورتنج لشبونة برصيد 7 نقاط.
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