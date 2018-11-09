أشرف صبحي: مباراة الأهلي والترجي هامة والروح الرياضة ستظهر على الفريقين..فيديو

قال أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إن هناك علاقة جيدة مع الأشقاء في دولة تونس، مطالبا الجماهير باستيعاب ذلك الأمر جيدا.



وأضاف صبحي، خلال لقائه مع مراسل برنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي زكريا ناصف، على قناة «صدى البلد»، أن مباراة الأهلي والترجي التونسي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا المقررة اليوم الجمعة على ملعب رادس قائلا إنها «مباراة مهمة وكبيرة وعلى نهائي دوري الأبطال».



وكشف أن الأهلي والترجي سيتنافسان طوال التسعين دقيقة بروح رياضية قوية ومن سيحصد اللقب سيقوم بتهنئة الفريق المنافس.



وشكر أشرف صبحي وزير الشباب الرياضة الإعلام المصري بعد تحدث بشكل متوازن عن مباراة الأهلي والترجي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.



