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مرأة

خدعة للحصول على شعر كيرلي بثوان في المنزل

الجمعة 09/نوفمبر/2018 - 06:00 ص
صدى البلد
ريهام قدري
كشفت خبيرة التجميل هدى قطان صاحبة المدونة الجمالية الأكثر شهرة في العالم بلقاء لها علي "lbc " عن تقنية ذكية ومميزة لتجعيد الشعر بأسهل طريقة ممكنة في المنزل، من دون الحاجة للذهاب إلى مصفف الشعر.

قدمت هدى طريقة تجعيد الشعر "الكيرلي" باستخدام عبوة مياه بلاستيكية مقصوصة في الوسط لتساعدكم على تشكيل تموجات شعر مثالية.

وقامت المدونة بقص الجزء العلوي بواسطة سكين وشق في منتصف العبوة الكبيرة لأدخال فواهة مجفف الشعر فيها، ثم يتم إدخال الخصلة داخل الزجاجة وتشغيل المجفف لثوان ثم يخرج الشعر مجعدًا وبنفس كفاءة التصفيف المحترف.


واليكم الصور لتطبيق فكرة الزجاجة للحصول علي شعر كيرلي
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