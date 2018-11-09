ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

أستاذ القلب :46% من الوفيات في مصر سببها أمراض القلب

الجمعة 09/نوفمبر/2018 - 02:23 ص
صدى البلد
عبدالصمد ماهر
أكد الدكتور مجدي عبد الحميد أستاذ القلب جامعة القاهرة ورئيس جمعية القلب المصرية ،إن نسبة الوفيات في مصر بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية تشكل %46".

وتابع مجدي، خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن عقار "Evolocumab" لعلاج مرض ارتفاع الكولسترول الضار في الدم قائلا:"الوقاية من أمراض القلب تعد هي الحل الأمثل لتقليل العبء الاقتصادي الناتج عن المرض ولذلك لابد من زيادة الوعي الصحي والتعريف بعوامل الخطورة التي تتمثل في ارتفاع ضغط الدم والسكر والكوليسترول والتدخين والسمنة والعامل الوراثيإذ تبلغ نسبة ارتفاع الكوليسترول لدي المصريين %٣٧ في المائة"5.

وأوضح أستاذ القلب، إن بعض المرضي لديهم اعتقاد خاطئ بأن استخدام الأدوية سيكون لفترة وجيزة وهنا تكمن الخطورة في توقف المريض عن استخدام الادوية الخافضة للكولسترول وادوية السيولة والتي تعطي حماية من حدوث جلطات القلب والمخ وتؤدي إلي خفض الوفيات بنسبة كبيرة ”.
loading...

ترشيحاتنا

زكريا ناصف: 24 ساعة ويحتفل الأهلي بحصد اللقب الإفريقي.. فيديو

جماهير الترجي يخترقون موقع النادي الأهلي قبل نهائي أبطال أفريقيا.. صور

هل الميت يعلم من يدعو له ويتصدق عنه ..أمين الفتوى يجيب

حلمي بكر لـ كارمن سليمان :ابحثي عن مدير أعمال لمدير أعمالك

الكاف يبحث أزمة مقاعد مجلس الأهلي خلال مواجهة الترجى فى نهائى افريقيا .. فيديو

مخابرات هولندا: تركيا مأوى لأعضاء تنظيم داعش .. و4000 داعشى من الأتراك

الأمن يلقى القبض على 16 متهما فى معركة الباعة بسوق التوفيقية

7 أخطاء كارثية لـ كاف ضد الأهلى قبل نهائى إفريقيا أمام الترجي في رادس

غادة عجمي تكشف لـ صدى البلد أسباب تراجعها عن مشروع قانون النقاب

الداخلية التونسية تصدر بيانًا بشأن الإجراءات الخاصة بمباراة الترجي والأهلي

تفاصيل ضبط المتهمين بقتل شخصين بالأعيرة النارية على مقهى فى كرداسة.. صور

حكم الأكل والشرب والنوم دون الاغتسال من الجنابة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ضبط 3 أطنان جبن غير صالح للاستهلاك بمصنع بير سلم في الجيزة.. صور

صور جديدة من عزاء الإعلامي حمدي قنديل

إطلالة مثيرة للجدل لأصالة في حفل المنصورة

العناية الإلهية تنقذ ركاب ترام الإسكندرية من الموت ..صور

مصممة النصب التذكاري بمنتدى الشباب: 195 فنانا عالميا شاركوا في إحياء الإنسانية

فيديو

رموز السياسة والإعلام والفن فى عزاء حمدى قنديل.. فيديو
جنات تكشف أفضل الفنانين بالنسبة لها.. فيديو
مرجان: أتمنى أن تكون منافسة الأهلي والترجي في حدود المستطيل الأخضر فقط.. فيديو
نجم الأهلى: وصف الكاف كارتيرون بالمتواطئ لن يمر مرور الكرام.. فيديو
جنات: حزينة لعدم تواجدى فى زمن سيد مكاوي..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

من يفوز ببطولة أفريقيا ؟

من يفوز ببطولة أفريقيا ؟