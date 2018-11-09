أستاذ القلب :46% من الوفيات في مصر سببها أمراض القلب

أكد الدكتور مجدي عبد الحميد أستاذ القلب جامعة القاهرة ورئيس جمعية القلب المصرية ،إن نسبة الوفيات في مصر بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية تشكل %46".



وتابع مجدي، خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن عقار "Evolocumab" لعلاج مرض ارتفاع الكولسترول الضار في الدم قائلا:"الوقاية من أمراض القلب تعد هي الحل الأمثل لتقليل العبء الاقتصادي الناتج عن المرض ولذلك لابد من زيادة الوعي الصحي والتعريف بعوامل الخطورة التي تتمثل في ارتفاع ضغط الدم والسكر والكوليسترول والتدخين والسمنة والعامل الوراثيإذ تبلغ نسبة ارتفاع الكوليسترول لدي المصريين %٣٧ في المائة"5.



وأوضح أستاذ القلب، إن بعض المرضي لديهم اعتقاد خاطئ بأن استخدام الأدوية سيكون لفترة وجيزة وهنا تكمن الخطورة في توقف المريض عن استخدام الادوية الخافضة للكولسترول وادوية السيولة والتي تعطي حماية من حدوث جلطات القلب والمخ وتؤدي إلي خفض الوفيات بنسبة كبيرة ”.