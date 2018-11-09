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منوعات

الاختباء داخل الثلاجة .. أحدث طرق الهجرة غير الشرعية

الجمعة 09/نوفمبر/2018 - 03:59 ص
صدى البلد
نهى حمدي
لم تقتصر الهجرة الشرعية على عبور البحار داخل مراكب صغيرة، ولكن هناك طريقة أخرى ابتكرها مهاجرين من القارة الأسيوية للعبور داخل حدود المملكة المتحدة، فقد لجأ المهاجرون للاختباء داخل ثلاجة بشاحنة كبيرة.

فقد قامت السلطات البريطانية بإلقاء القبض على 21 شخصًا اختبئوا داخل ثلاجة شاحنة كبيرة بين صناديق زجاجات المياه الغازية، لتهريبهم لانجلترا عبر ميناء نيوهافين، في مقاطعة ساسيكس البريطانية، بحسب ما نشرت "بي بي سي" البريطانية.

وكانت تلك المجموعة الهاربة من الفلبين تضم 15 طفلا لم تتجاوز أعمار بعضهم الـ 12 سنة، فيما قامت السلطات بالقبض على سائق الشاحنة ووجهت له تهما بمساندة عمليات "الدخول غير الشرعي" إلى أراضي المملكة المتحدة.

وعلى الرغم من وجود الأطفال داخل ثلاجة إلا أن صحتهم جيدة، فيما تم تحويلهم إلى مكتب الخدمات الاجتماعية وكذلك، تم إبعاد شخصين بالغين من ركاب الشاحنة إلى خارج أراضي بريطانيا.

كما تم تحويل 4 بالغين آخرين إلى مركز للمهاجرين غير الشرعيين، حتى يتم تقييم حالتهم ودراسة طلبهم باللجوء إلى بريطانيا
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