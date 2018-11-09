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منوعات

ملكة جمال مصر تتوجه إلى الصين للمشاركة في مسابقة ملكة جمال الكون

الجمعة 09/نوفمبر/2018 - 01:44 ص
صدى البلد
أ ش أ
توجهت ملكة جمال مصر لعام 2018 أمنية هلال إلى مدينة (جوانزوا ترانزيت)، يعقبها السفر إلى جزيرة سانيا الصينية؛ للمشاركة في مسابقة ملكة جمال الكون التي ستقام الشهر المقبل.
وتمثل أمنية هلال مصر في المسابقة العالمية، بعد أن اجتازت بنجاح كافة شروط المسابقة ومن أبرزها وأصعبها اجتياز اختبارات المعلومات العامة والعديد من الاشتراطات الأخرى مثل الطول والوزن والإجادة التامة للغة الإنجليزية والقيام بالعديد من الأعمال الخيرية والاجتماعية المتميزة.
وتقام مسابقة ملكة جمال الكون 2018 في جزيرة (سانيا) الصينية في ديسمبر القادم، ويشارك فيها 120 دولة حصول على لقب ملكة جمال العالم.
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