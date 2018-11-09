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أخبار العالم

تسيبراس: الظروف تهيأت لخارطة طاقة في المتوسط وعلى تركيا تحديد موقفها

الجمعة 09/نوفمبر/2018 - 05:41 ص
صدى البلد
حسن محرم
أكد رئيس الوزراء اليوناني، ألكسيس تسيبراس أنه لا يجرى تهميش تركيا من خارطة الطاقة في منطقة شرق البحر المتوسط، مشيرا إلى أنه على تركيا اتخاذ قرار بهذا الصدد.

وأوضح تسيبراس في خطاب تليفزيوني أن تركيا قوة فعالة ومحورية، مشيرا إلى أن بلاده هيأت الظروف لخلق خارطة للطاقة في منطقة الشرق المتوسط مع الدول الأخرى.

وتابع تسيبراس:" أثينا لا تهمش أنقرة، طالما أن الأخيرة بقيت ضمن إطار احترام القانون الدولي، مشددا على ضرورة أن تعي أنقرة أن هذه المسألة ليست ثنائية.

واستطرد تسيبراس بالقول أن اليونان لا توجه أي تهديد إلى تركيا وأنها لن تتنازل عن حقوقها السيادية، بحسب ما نقلت وكالة "الأناضول" التركية.

وكانت قمة عقدت في جزيرة كريت اليونانية، بين تسيبراس والرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي ورئيس قبرص نيكوس أناستاسيادس في 10 أكتوبر الماضي، بشأن وضع اتفاق لرسم حدود المناطق الاقتصادية الخالصة في البحر المتوسط بأقرب وقت.
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