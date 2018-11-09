رئيس النقابة العامة للعاملين بالزراعة يطالب بإفساح المجال للشباب في العمل النقابي

قال محمد سالم رئيس النقابة العامة للعاملين بالزراعة والري، ونائب رئيس الاتحاد،، إن الشباب هو وقود المستقبل و يجب إعطاؤهم فرصة ليثبتوا أنفسهم ويفجروا طاقاتهم بتطوير العمل النقابي.



وأوضح سالم، أن العمل النقابي يحتاج إلى تجديد الدم، واقترح أن تفسح قيادات العمل النقابي المجال للشباب بتقديم استقالتهم لمن فات الستين عامًا.



وأكد رئيس النقابة العامة، أن العمل النقابي مجهد بطبيعته ويلزمه مجهود كبير، مضيفًا أن لكل نقابة عامة نقابات فرعية يلزم زيارتها.