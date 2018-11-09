بسبب حماته النكدية .. زوج يهرب من منزله ويفقد الذاكرة

عقد زوج نيته لترك منزله وزوجته وابنه ويرحل خارج البلاد، تاركًا لهم حقيبة من المال وخطاب يتأسف لهم فيه عن فعلته ويعترف لزوجته أنه لم يخونها أو يعاني من فقدان للذاكرة ولكن السبب هو أمها "حماته" النكدية.



قام الزوج والذي يدعى "سلفاتورى مانينو" ويبلغ من العمر 52 عامًا، بترك حقيبة من النقود ورسالة لابنه يعتذر فيها له، لقيامه بالهررب خارج إيطاليا رغبًة منه في عيش حياة هادئة، بعيدًا عن حماته النكدية التي تعكر صفو حياتهم، بحسب ما نشرت صحيفة "دايلي ميل" البريطانية.



بينما قام" مانينو" بالاعتراف أمام الشرطة الاسكتلندية إنه فقد الذاكرة ولم يستطع التعرف على عائلته، ولكن اشتبهت الشرطة الاسكتلندية بأن مانينو مختبئا من المافيا الصينية.



ولكنه برر أقواله بفقدانه للذاكرة قائلًا: "لقد فعلت ذلك للتخلص من ملاحقة حماتي.. أنا لم أفقد ذاكرتي أبدا.. كنت أريد أن أثبت لعائلتي أنني مهم بالنسبة لها.. وأرغب في استعادة مكاني في البيت بصفتي زوجا وأبا، لأنني شعرت بأن حماتي سلبتني ذلك".



وكانت الشرطة الإيطالية قد صرحت أنها أرهقت في بحثها عنه معنويًا وماديًا"، وقال ممثل الشرطة: "زوجته فرانتشيسكا تعيسة للغاية، لقد جعلها تعاني، وأمها ليست بهذا السوء، هناك من هو أسوأ بكثير".





