بسنت نور الدين تشارك ابن عربي في كليب جديد

تضع فرقة ابن عربي المغربية في الوقت الراهن اللمسات النهائية لأجدد أغانيها المصوّرة، والتى قامت بتصويرها بشكل جديد من نوعه مع المرشدة السياحية بسنت نورالدين، المقرر ظهورها للنور خلال أيام.



وصوّرت "ابن عربي" كليب الأغنية خلال تواجدها فى مصر أثناء جولتها الغنائية نهاية أكتوبر الماضي، بعد غياب دام 3 سنوات عن آخر حفلاتها فى مصر، وقدمت خلالها 3 حفلات، ما بين ساقية الصاوي ودار الأوبرا المصرية ومكتبة الإسكندرية.



وتخوض بسنت نورالدين التى اشتهرت عبر منصّات السوشيال ميديا بفيديوهاتها السياحية التى تقدمها بطريقة بسيطة وجاذبة للمشاهدين تجربتها الأولى فى بطولة الكليب دون الإفصاح عن شكل وطبيعة مشاركتها.



يعتبر العمل المنتظر أولى بشائر ألبوم ابن عربي الجديد "العاشق والمعشوق"، والذي قدمت منه العرض اللايف الأول لمقتطفات من أغانيه خلال جولتها المصرية.