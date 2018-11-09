ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

بسنت نور الدين تشارك ابن عربي في كليب جديد

الجمعة 09/نوفمبر/2018 - 05:00 ص
صدى البلد
شيري نبيل
تضع فرقة ابن عربي المغربية في الوقت الراهن اللمسات النهائية لأجدد أغانيها المصوّرة، والتى قامت بتصويرها بشكل جديد من نوعه مع المرشدة السياحية بسنت نورالدين، المقرر ظهورها للنور خلال أيام.

وصوّرت "ابن عربي" كليب الأغنية خلال تواجدها فى مصر أثناء جولتها الغنائية نهاية أكتوبر الماضي، بعد غياب دام 3 سنوات عن آخر حفلاتها فى مصر، وقدمت خلالها 3 حفلات، ما بين ساقية الصاوي ودار الأوبرا المصرية ومكتبة الإسكندرية.

وتخوض بسنت نورالدين التى اشتهرت عبر منصّات السوشيال ميديا بفيديوهاتها السياحية التى تقدمها بطريقة بسيطة وجاذبة للمشاهدين تجربتها الأولى فى بطولة الكليب دون الإفصاح عن شكل وطبيعة مشاركتها.

يعتبر العمل المنتظر أولى بشائر ألبوم ابن عربي الجديد "العاشق والمعشوق"، والذي قدمت منه العرض اللايف الأول لمقتطفات من أغانيه خلال جولتها المصرية.
loading...

ترشيحاتنا

بكاء زوجة إياد نصار يدخل قائمة الأعلى مشاهدة على يوتيوب .. فيديو

هل لبس الحظاظات والسلاسل حلال أم حرام؟.. الإفتاء ترد

أستاذ جهاز هضمي يسرد طرق مقاومة الأمراض المنتشرة

رموز السياسة والإعلام والفن فى عزاء حمدى قنديل.. فيديو

نجوم الفن يتحدون المرض.. فنان العرب يسافر للعلاج.. فاروق الفيشاوي يحارب السرطان.. ونزيف فى القولون لإيناس عز الدين

إليسا تكشف سر إخفاء خبر إصابتها بالسرطان لوالدتها

جندي سوري يفرغ ذخيرة الكلاشنكوف في حبيبته بوسط الشارع

مصر تدين التفجير الإرهابي في مدينة الموصل العراقية

متضرر من مدرسة بدار السلام: الوزارة قالت لنا القانون لا يحمي المغفلين

نجم الأهلى: وصف الكاف كارتيرون بالمتواطئ لن يمر مرور الكرام.. فيديو

مرجان: أتمنى أن تكون منافسة الأهلي والترجي في حدود المستطيل الأخضر فقط.. فيديو

الأمن يلقى القبض على 16 متهما فى معركة الباعة بسوق التوفيقية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ضبط 3 أطنان جبن غير صالح للاستهلاك بمصنع بير سلم في الجيزة.. صور

صور جديدة من عزاء الإعلامي حمدي قنديل

إطلالة مثيرة للجدل لأصالة في حفل المنصورة

العناية الإلهية تنقذ ركاب ترام الإسكندرية من الموت ..صور

مصممة النصب التذكاري بمنتدى الشباب: 195 فنانا عالميا شاركوا في إحياء الإنسانية

فيديو

شطة: الكاف تحامل على الأهلي كثيرا والاتحاد التونسي يؤكد ظلم الترجي..فيديو
أشرف صبحي: مباراة الأهلي والترجي هامة والروح الرياضة ستظهر على الفريقين..فيديو
رموز السياسة والإعلام والفن فى عزاء حمدى قنديل.. فيديو
جنات تكشف أفضل الفنانين بالنسبة لها.. فيديو
مرجان: أتمنى أن تكون منافسة الأهلي والترجي في حدود المستطيل الأخضر فقط.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

من يفوز ببطولة أفريقيا ؟

من يفوز ببطولة أفريقيا ؟