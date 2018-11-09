اليوم.. تامر حسني ومحمود العسيلي في حفل الجامعة الأمريكية

يلتقي النجم تامر حسني بالنجم محمود العسيلي خلال حفل اليوم الجمعة، داخل الجامعة الأمريكية بالتجمع الخامس، وتبلغ قيمة تذاكر الحفل 350 جنيها.



ويعد الحفل الأول لـ"تامر" بعد تماثله للشفاء بعد وعكته الصحية بالأحبال الصوتية، حيث خضع لجلسات علاج لتفتيح الشعب الهوائية، حتى يسترد صوته بقوته الطبيعية.



في سياق متصل يستعد تامر حسني لإحياء حفل غنائي ضخم يوم الجمعة 16 نوفمبر الجاري، داخل أحد الفنادق الكبرى بالتجمع الخامس