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فن

الأحد.. تكريم سامو زين فى المؤتمر الدولى للتميز والجودة

الجمعة 09/نوفمبر/2018 - 03:00 ص
صدى البلد
شيرى نبيل
كشفت اللجنة العليا للمؤتمر الدولي للتميز والجودة برئاسة الدكتور مرسال إبراهيم، عن تكريم الفنان سامو زين تقديرا لأعماله الفنية المتميزة، يوم الأحد الموافق 11 نوفمبر المقبل.

وقال الدكتور مرسال إبراهيم، إن جائزة التميز والجودة تذهب هذا العام في مجال الطب إلى كل من الدكتور شوقي البحراوي أستاذ رقابة الجودة، البروفيسور محمد إسماعيل حامد أستاذ علم السموم ورئيس جامعة 6 أكتوبر سابقا، والدكتور محمد مجدى النجار استشاري جراحات الشرج والمستقيم، واللواء الدكتور هشام شاكر استشاري جراجة العظام والعمود الفقري، والدكتور أحمد مصطفى موسى استشاري علاج الإدمان.

كما سيتم تكريم شخصيات من المجال السياسي، مثل النائبة أنيسة حسونة، مجدي ملك، عن أفضل أداء برلماني بمجلس النواب، والنائب عبدالهادي القصبي رئيس ائتلاف دعم مصر، وسوف يتم تكريم وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة غادة والي، بالإضافة إلى تكريم بعض نجوم الفن مثل المخرج القدير محمد عبدالعزيز، والفنانة القديرة عفاف شعيب، والفنانة أنوشكا، والفنانة سوزان نجم الدين، والإعلامية إيمان رياض من قناة MBC مصر.
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