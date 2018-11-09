ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

ليلى حسين: ردود الأفعال حول دوري في الأب الروحي رائعة

الجمعة 09/نوفمبر/2018 - 06:59 ص
صدى البلد
قالت الفنانة ليللي حسين إنها سعيدة بردود الأفعال التي وصلت لها عن دورها " مغرومة " في مسلسل " الأب الروحي " الجزء الثاني فهي أكثر من رائعة.

أوضحت في تصريح لـ صدى البلد أن الدور كان صعبا عليها ، خاصة أن اللهجة كانت صعبة فى البداية وكان السيناريو مكتوب باللغة العربية الفصحى".

ويشهد الجزء الثاني من العمل، مجموعة كبيرة من النجوم منهم "سوسن بدر ومحمد رياض وأحمد عبد العزيز ودنيا عبد العزيز ومحمود الجندى ووفاء سالم وإيهاب فهمى ومحمد عز وآخرون، من تأليف هانى سرحان، وإنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز ويتولي اخراج الجزء الثاني تامر حمزة بعد ان اخرج الجزء الاول بيتر ميمي".
loading...

ترشيحاتنا

رقم قياسي لرواندا.. 68% من أعضاء مجلس النواب سيدات

7 أخطاء كارثية لـ كاف ضد الأهلى قبل نهائى إفريقيا أمام الترجي في رادس

أسعار العملات الجمركية حتى نهاية الشهر الجاري

في لقاءات الفريقين..6 مواجهات جمعت الأهلي والترجي على ملعب رادس

متضرر من مدرسة بدار السلام: الوزارة قالت لنا القانون لا يحمي المغفلين

الصحف السعودية: قائد أركان الجيش المصري يؤكد أهمية تطوير المقاتلين المصريين.. الجيش اليمني يدخل الحديدة من عدة محاور.. واشنطن تحاصر النفط اليمني وعينها على الأسعار.. تحذيرات من البيتكوين في السعودية

أشرف صبحي: مباراة الأهلي والترجي هامة والروح الرياضة ستظهر على الفريقين..فيديو

خدعة للحصول على شعر كيرلي بثوان في المنزل

الأمم المتحدة تؤجل محادثات السلام بين أطراف النزاع في اليمن

القضاء الفرنسي يرفض طلب تحرير طارق رمضان بعد اعترافه بعلاقاته

حكم زيارة النساء للقبور

هاني شاكر يبدع في الليلة الثامنة من فعاليات مهرجان الموسيقى العربية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مي عمر بإطلالة أنيقة بحفل cartier mirag.. صور

ياسمين صبري بإطلالة مثيرة بيضاء في حفل CartierMirage

ضبط 3 أطنان جبن غير صالح للاستهلاك بمصنع بير سلم في الجيزة.. صور

صور جديدة من عزاء الإعلامي حمدي قنديل

إطلالة مثيرة للجدل لأصالة في حفل المنصورة

فيديو

شطة: الكاف تحامل على الأهلي كثيرا والاتحاد التونسي يؤكد ظلم الترجي..فيديو
أشرف صبحي: مباراة الأهلي والترجي هامة والروح الرياضة ستظهر على الفريقين..فيديو
رموز السياسة والإعلام والفن فى عزاء حمدى قنديل.. فيديو
جنات تكشف أفضل الفنانين بالنسبة لها.. فيديو
مرجان: أتمنى أن تكون منافسة الأهلي والترجي في حدود المستطيل الأخضر فقط.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

من يفوز ببطولة أفريقيا ؟

من يفوز ببطولة أفريقيا ؟