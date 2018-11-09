ليلى حسين: ردود الأفعال حول دوري في الأب الروحي رائعة

قالت الفنانة ليللي حسين إنها سعيدة بردود الأفعال التي وصلت لها عن دورها " مغرومة " في مسلسل " الأب الروحي " الجزء الثاني فهي أكثر من رائعة.



أوضحت في تصريح لـ صدى البلد أن الدور كان صعبا عليها ، خاصة أن اللهجة كانت صعبة فى البداية وكان السيناريو مكتوب باللغة العربية الفصحى".



ويشهد الجزء الثاني من العمل، مجموعة كبيرة من النجوم منهم "سوسن بدر ومحمد رياض وأحمد عبد العزيز ودنيا عبد العزيز ومحمود الجندى ووفاء سالم وإيهاب فهمى ومحمد عز وآخرون، من تأليف هانى سرحان، وإنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز ويتولي اخراج الجزء الثاني تامر حمزة بعد ان اخرج الجزء الاول بيتر ميمي".

