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أخبار العالم

القضاء الفرنسي يرفض طلب تحرير طارق رمضان بعد اعترافه بعلاقاته

الجمعة 09/نوفمبر/2018 - 05:21 ص
صدى البلد
حسن محرم
رفض القضاء الفرنسي طلبا رابعا من طارق رمضان، حفيد مؤسس الأخوان، حسن البنا، بشأن إطلاق سراحه على ذمة الدعاوي المرفوعة ضده بالاغتصاب الجنسي والاغتصاب العنيف.

وذكرت صحيفة "فان مينوت" السويسرية أن طلب رابع قدمه طارق رمضان لإطلاق سراحه، بعد اعترافه بعلاقات جنسية مع سيدتين من اللائي يتهمنه بالاغتصاب، قد رفض، بحسب ما قال مصدر مقرب من الملف.

واعتقل طارق رمضان، الذي عمل كداعية في أوروبا، في 2 فبراير الماضي بتهم اغتصاب بعد دعاوي من سيدتين قدمتا ضده في خريف 2017، تتهمنه بالاغتصاب الجنسي والاغتصاب العنيف، قبل أن تتقدم سيدتين أخريين بدعاوى مماثلة.

وردا على الطلب الرابع، قدر القاضي أن استمرار اعتقال طارق رمضان "أمر ضروري دائما"، مشيرا إلى مخاطر ممارسة ضغوط على مقدمات الشكوى.

وبعد عام من النفي، اعترف طارق رمضان في 22 أكتوبر الماضي بإجراء علاقة جنسية مع سيدتين، لكنه أكد أن العلاقات تمت بالموافقة.

غير أن رمضان ينفي وجود علاقة مع سيدتين أخريين يتهمنه بالاغتصاب.
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