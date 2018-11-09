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فن

ندى عادل: شخصيتي في الأب الروحي تمر بمراحل

الجمعة 09/نوفمبر/2018 - 08:00 ص
صدى البلد
شيري نبيل
قالت الفنانة ندي عادل إن كواليس تصوير مسلسل " الأب الروحي " الجزء الثاني خاصة مع الفنان مصطفى أبو سريع أكثر من رائعة .

وأضافت في تصريح لـ صدى البلد: شخصية سارة، في الجزء الأول حملت خطا دراميا كوميديا أعجب الجمهور، أما الجزء الثاني تحولت الشخصية إلى شخصية زوجة غيورة ورومانسية تحب زوجها.

ويشهد الجزء الثاني من العمل، مجموعة كبيرة من النجوم منهم "سوسن بدر ومحمد رياض وأحمد عبد العزيز ودنيا عبد العزيز ومحمود الجندى ووفاء سالم وإيهاب فهمى ومحمد عز وآخرون، من تأليف هانى سرحان، وإنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز ويتولي اخراج الجزء الثاني تامر حمزة بعد أن أخرج الجزء الأول بيتر ميمي".
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