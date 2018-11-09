أبطال قيد عائلى إجازة من التصوير يومين بسبب الأب الروحى 2

حصل فريق عمل مسلسل "قيد عائلى" للمخرج تامر حمزة على إجازة يومين أمس الخميس وأول أمس الأربعاء، بعد انطلاق التصوير الثلاثاء الماضى، ومن المقرر أن يستأنف أبطاله التصوير اليوم الجمعة فى الديكور الخاص بالعمل، وكان السبب فى حصولهم على الإجازة هو أن مخرج العمل يواصل فى مونتاج الحلقة الأخيرة من مسلسل "الأب الروحى2.



