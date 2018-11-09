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فن

أبطال قيد عائلى إجازة من التصوير يومين بسبب الأب الروحى 2

الجمعة 09/نوفمبر/2018 - 09:00 ص
صدى البلد
شيرى نبيل
حصل فريق عمل مسلسل "قيد عائلى" للمخرج تامر حمزة على إجازة يومين أمس الخميس وأول أمس الأربعاء، بعد انطلاق التصوير الثلاثاء الماضى، ومن المقرر أن يستأنف أبطاله التصوير اليوم الجمعة فى الديكور الخاص بالعمل، وكان السبب فى حصولهم على الإجازة هو أن مخرج العمل يواصل فى مونتاج الحلقة الأخيرة من مسلسل "الأب الروحى2.

مسلسل "قيد عائلى" من تأليف محمد رجاء وإخراج تامر حمزة ويشارك فى بطولته عدد كبير من الفنانين وعلى رأسهم ميرفت أمين وعزت العلايلى وبوسى وصلاح عبد الله وسيمون وميريهان حسين، ودنيا عبد العزيز وريم البارودى ومنة فضالى وأميرة هانى وعدد كبير من الفنانين الشباب.
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