ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

منوعات

جندي سوري يفرغ ذخيرة الكلاشنكوف في حبيبته بوسط الشارع

الجمعة 09/نوفمبر/2018 - 06:00 ص
صدى البلد
نهى حمدي
انتهت حياة فتاة سورية على يد حبيبها الجندي بالجيش السوري، والذي أفرغ في جسدها ذخيرته من البندقية الروسية "كلاشنكوف"، لتتوفى الفتاة بسبب الحب.

فقد أشارت تقارير سورية إلى الفتاة والتي تدعى "روان عز الدين" والبالغة من العمر 18 عامًا، تلقت رصاصات غادرة من سلاح الجندي السوري الذي يدعى "محمد عبدالله" في منطقة صافيتا بوسط سوريا، ليقتلها في الشارع وسط الناس ومن ثم ينتحر.

وأوضح موقع" سناك سوري" أن السبب وراء قيام الشاب بقتل الفتاة هو خلاف عاطفي وقع بين الثنائي، واضطرا بسببه أن يبتعدا عن بعضهما ولكن المشاكل بينهما تفاقمت مما دفع الشاب لارتكاب الجريمة وبعد ذلك انتحاره.

فيما قال ياسين حسن إن بنت عمه رزان لم تكن مرتبطة مع الشاب، وإن القصة عبارة عن حب من طرف واحد، مضيفا: "أنها لم توافق على الارتباط فهي مازالت صغيرة، وتدرس في سنتها الأولى بالجامعة".
loading...

ترشيحاتنا

بكاء زوجة إياد نصار يدخل قائمة الأعلى مشاهدة على يوتيوب .. فيديو

حلمي بكر لـ كارمن سليمان :ابحثي عن مدير أعمال لمدير أعمالك

النجم التونسي يهزم الوداد المغربي ويتأهل للمربع الذهبي للبطولة العربية

نجوم الفن يتحدون المرض.. فنان العرب يسافر للعلاج.. فاروق الفيشاوي يحارب السرطان.. ونزيف فى القولون لإيناس عز الدين

اليوم.. تامر حسني ومحمود العسيلي في حفل الجامعة الأمريكية

بعد انطلاق مهرجان التمور.. فوائد لن تتوقعها للبلح

مشروب شتوي يقوي عضلات الجسم

ميزة جديدة للواتساب تسعد ملايين المستخدمين.. تعرف عليها

الولادة القيصرية شبح يهدد المجتمع بنسبة وصلت 52%.. وبرلمانيون: معظم الأطباء تناسوا شرف المهنة لتحقيق الأرباح

متضرر من مدرسة بدار السلام: الوزارة قالت لنا القانون لا يحمي المغفلين

أرسنال يتأهل إلى الدور الـ32 من الدوري الأوروبي في غياب النيني

500 صورة من عزاء الإعلامي حمدي قنديل

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ضبط 3 أطنان جبن غير صالح للاستهلاك بمصنع بير سلم في الجيزة.. صور

صور جديدة من عزاء الإعلامي حمدي قنديل

إطلالة مثيرة للجدل لأصالة في حفل المنصورة

العناية الإلهية تنقذ ركاب ترام الإسكندرية من الموت ..صور

مصممة النصب التذكاري بمنتدى الشباب: 195 فنانا عالميا شاركوا في إحياء الإنسانية

فيديو

شطة: الكاف تحامل على الأهلي كثيرا والاتحاد التونسي يؤكد ظلم الترجي..فيديو
أشرف صبحي: مباراة الأهلي والترجي هامة والروح الرياضة ستظهر على الفريقين..فيديو
رموز السياسة والإعلام والفن فى عزاء حمدى قنديل.. فيديو
جنات تكشف أفضل الفنانين بالنسبة لها.. فيديو
مرجان: أتمنى أن تكون منافسة الأهلي والترجي في حدود المستطيل الأخضر فقط.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

من يفوز ببطولة أفريقيا ؟

من يفوز ببطولة أفريقيا ؟