احذر.. اصطحاب الهاتف المحمول معك إلى الحمام يدمر الصحة

بات الهاتف المحمول يرافقنا في كل مكان نذهب إليه، لا نتركه من أيدينا حتى في الحمام "المرحاض"، ولكن الأبحاث العلمية والدراسات الحديثة وجدت في هذا الفعل خطورة كبيرة.



فقد أكد عدد من الخبراء أن الخطورة تكمن من انتقال البكتيريا الضارة الموجودة بالمرحاض إلى الهاتف، منها السالمونيلا وإي كولاي وسي ديفيسيل، مشيرين إلى أنها قد تنتقل إلى الشخص نفسه ومنه إلى الهاتف، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية.



كما أوضحوا بأن هذه البكتيريا تسكن أيدي أبواب الحمامات أو الحنفيات أو أي غيرها من الأدوات الموجودة داخل الحمام، وبالتالي ستنتقل هذه البكتيريا إلى الأشخاص بمجرد لمسهم له.



فيما شدد مدير العلوم الطبية الحيوية في جامعة كوين ماري بلندن، رون كاتلر، على فكرة منع اصطحاب الهاتف للحمام ، مشيرًا إلى أن هذا هو الحل الأمثل لمنع انتقال البكتيريا، مضيفًا أن الخطورة تكمن في درجة نظافة الحمام، كما حذر من الحمامات العامة والمشتركة.