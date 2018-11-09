ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

منوعات

احذر.. اصطحاب الهاتف المحمول معك إلى الحمام يدمر الصحة

الجمعة 09/نوفمبر/2018 - 06:42 ص
صدى البلد
نهى حمدي
بات الهاتف المحمول يرافقنا في كل مكان نذهب إليه، لا نتركه من أيدينا حتى في الحمام "المرحاض"، ولكن الأبحاث العلمية والدراسات الحديثة وجدت في هذا الفعل خطورة كبيرة.

فقد أكد عدد من الخبراء أن الخطورة تكمن من انتقال البكتيريا الضارة الموجودة بالمرحاض إلى الهاتف، منها السالمونيلا وإي كولاي وسي ديفيسيل، مشيرين إلى أنها قد تنتقل إلى الشخص نفسه ومنه إلى الهاتف، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية.

كما أوضحوا بأن هذه البكتيريا تسكن أيدي أبواب الحمامات أو الحنفيات أو أي غيرها من الأدوات الموجودة داخل الحمام، وبالتالي ستنتقل هذه البكتيريا إلى الأشخاص بمجرد لمسهم له.

فيما شدد مدير العلوم الطبية الحيوية في جامعة كوين ماري بلندن، رون كاتلر، على فكرة منع اصطحاب الهاتف للحمام ، مشيرًا إلى أن هذا هو الحل الأمثل لمنع انتقال البكتيريا، مضيفًا أن الخطورة تكمن في درجة نظافة الحمام، كما حذر من الحمامات العامة والمشتركة.
loading...

ترشيحاتنا

مشروب شتوي يقوي عضلات الجسم

القبض على مدير مشروع الرصف الإنتاجي وآخرين بتهمة الاستيلاء على 20 مليون جنيه بالبحيرة

القضاء الفرنسي يرفض طلب تحرير طارق رمضان بعد اعترافه بعلاقاته

الأمم المتحدة ترحب بفوز عدد غير مسبوق من النساء في الانتخابات الأميركية

ليلى حسين: ردود الأفعال حول دوري في الأب الروحي رائعة

معلم أمريكى يقدم على الانتحار داخل فصل مدرسي

فرانس 24: الجيش اليمني يحقق تقدما نحو المناطق السكنية في الحديدة

وزير الرياضة يتوجه إلى تونس لمؤازرة الأهلي أمام الترجي

غادة رجب تتألق بوصلات طربية في ختام مؤتمر طب أطفال الدلتا

بسبب حماته النكدية .. زوج يهرب من منزله ويفقد الذاكرة

ضبط 3 أطنان جبن غير صالح للاستهلاك بمصنع بير سلم في الجيزة.. صور

روسيا تفتح النار على أمريكا لاتهامها باختراق مجالها الجوي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مي عمر بإطلالة أنيقة بحفل cartier mirag.. صور

ياسمين صبري بإطلالة مثيرة بيضاء في حفل CartierMirage

ضبط 3 أطنان جبن غير صالح للاستهلاك بمصنع بير سلم في الجيزة.. صور

صور جديدة من عزاء الإعلامي حمدي قنديل

إطلالة مثيرة للجدل لأصالة في حفل المنصورة

فيديو

شطة: الكاف تحامل على الأهلي كثيرا والاتحاد التونسي يؤكد ظلم الترجي..فيديو
أشرف صبحي: مباراة الأهلي والترجي هامة والروح الرياضة ستظهر على الفريقين..فيديو
رموز السياسة والإعلام والفن فى عزاء حمدى قنديل.. فيديو
جنات تكشف أفضل الفنانين بالنسبة لها.. فيديو
مرجان: أتمنى أن تكون منافسة الأهلي والترجي في حدود المستطيل الأخضر فقط.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

من يفوز ببطولة أفريقيا ؟

من يفوز ببطولة أفريقيا ؟