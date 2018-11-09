القبض على مدير مشروع الرصف الإنتاجي وآخرين بتهمة الاستيلاء على 20 مليون جنيه بالبحيرة

تمكن رجال مباحث الأموال العامة بمديرية أمن البحيرة من ضبط مدير مشروع الرصف الإنتاجي السابق التابع لمحافظة البحيرة و آخرين، لاتهامهم بالاستيلاء على 20 مليون جنيه بمشاركة آخرين جار ضبطهم.



اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة، تلقى إخطارا من اللواء محمد أنور هندي، مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد بقيام ضباط مباحث الأموال العامة بالمديرية برئاسة العميد أحمد البنا بالقبض على كل من: "اسماعيل. ح، 60 سنة، بالمعاش"، وكان يعمل مديرًا لمشروع الرصف الإنتاجي بمحافظة البحيرة، و"هاني. س، 40 سنة، مدير الإنتاج لمشروع الرصف الإنتاجي"، و" هشام. م. ا، 39 سنة، مدير قطاع بذات المشروع " تنفيذا لقرار نيابة الأموال العامة في المحضر رقم 2182 إداري قسم شرطة دمنهور لسنة 2015، لقيامهم بالاستيلاء على 20 مليون جنيه من المال العام بالاشتراك مع آخرين جار ضبطهم.



يذكر أن نيابة الأموال العامة، قد شكلت لجنة لفحص أعمال الرصف التي قام بها مشروع الرصف الإنتاجي بالمحافظة وتنفيذها بأنحاء محافظة البحيرة خلال الفترة من 1 مارس 2013 وحتى 30 نوفمبر 2014، وتبين قيام المتهمين بالاشتراك مع آخرون بتسهيل الاستيلاء على 20 مليون جنيه.