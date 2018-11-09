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أخبار العالم

رقم قياسي لرواندا.. 68% من أعضاء مجلس النواب سيدات

الجمعة 09/نوفمبر/2018 - 07:12 ص
صدى البلد
حسن محرم
كسرت رواندا الرقم العالمي لتمثيل المرأة في البرلمان، إذ وصلت نسبة المرأة في البرلمان 68%, بحسب تقرير نشرته صحيفة "تاريفا" الرواندية.

وأشارت الصحيفة إلى أن رواندا حققت رقما قياسيا جديدا بوصول نسبة النساء المنتخبات كنائبات في البرلمان إلى 68%.

ووفقا لهذه النسبة، فإن النساء يستحوذن على 54 مقعدا من أصل 80 مقعدا في البرلمان.

ويسيطر الحزب الحاكم على 40 مقعدا في البرلمان من أصل 80، وفق نتائج الانتخابات الأخيرة التي جرت في سبتمبر الماضي.
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