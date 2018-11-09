ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

مرأة

ياسمين صبري بإطلالة مثيرة بيضاء في حفل CartierMirage

الجمعة 09/نوفمبر/2018 - 06:36 ص
صدى البلد
ريهام قدري
نشرت الفنانة المصرية ياسمين صبري صور لها عبر حسابها الخاص في موقع التواصل الاجتماعي انستجرام من حفل "CartierMirage بدبي .

وتألقت صبري في الحفل بإطلالة بيضاء بفستان طويل مفتوح من الجنب الايمن، وارتدت حذاء ابيض بسيط .

فيما تركت صبري شعرها منسدلًا واعتمدت مكياجا صارخا وأكملت إطلالتها المثيرة بطقم إكسسوار براق وملفت، ونال صبري بإطلالتها الملفتة والمثيرة وجمالها المميز.
ياسمين صبري بإطلالة مثيرة بيضاء في حفل CartierMirage
loading...

ترشيحاتنا

التصريح بدفن طفلة بعد سقوطها من شرفة منزلها بالسيدة زينب

تعرف على أمراض تعالجها القهوة

على نهج ميجان ماركل ...ارتدي الفستان القصير في الحمل

جندي سوري يفرغ ذخيرة الكلاشنكوف في حبيبته بوسط الشارع

شطة: الكاف تحامل على الأهلي كثيرا والاتحاد التونسي يؤكد ظلم الترجي..فيديو

جماهير الترجي يخترقون موقع النادي الأهلي قبل نهائي أبطال أفريقيا.. صور

نجم الأهلى: وصف الكاف كارتيرون بالمتواطئ لن يمر مرور الكرام.. فيديو

سخط تركي من موكب أردوغان في إسطنبول.. فيديو

القبض على مدير مشروع الرصف الإنتاجي وآخرين بتهمة الاستيلاء على 20 مليون جنيه بالبحيرة

الأمم المتحدة تؤجل محادثات السلام بين أطراف النزاع في اليمن

صحة القاهرة:2311 فريقا بـ 40 منطقة طبية استعدادا لحملة فيروس سي

محسن صلاح: 3 مليارات دولار تكلفة سد ستيجلر جورج في تنزانيا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مي عمر بإطلالة أنيقة بحفل cartier mirag.. صور

ياسمين صبري بإطلالة مثيرة بيضاء في حفل CartierMirage

ضبط 3 أطنان جبن غير صالح للاستهلاك بمصنع بير سلم في الجيزة.. صور

صور جديدة من عزاء الإعلامي حمدي قنديل

إطلالة مثيرة للجدل لأصالة في حفل المنصورة

فيديو

شطة: الكاف تحامل على الأهلي كثيرا والاتحاد التونسي يؤكد ظلم الترجي..فيديو
أشرف صبحي: مباراة الأهلي والترجي هامة والروح الرياضة ستظهر على الفريقين..فيديو
رموز السياسة والإعلام والفن فى عزاء حمدى قنديل.. فيديو
جنات تكشف أفضل الفنانين بالنسبة لها.. فيديو
مرجان: أتمنى أن تكون منافسة الأهلي والترجي في حدود المستطيل الأخضر فقط.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

من يفوز ببطولة أفريقيا ؟

من يفوز ببطولة أفريقيا ؟