ياسمين صبري بإطلالة مثيرة بيضاء في حفل CartierMirage

نشرت الفنانة المصرية ياسمين صبري صور لها عبر حسابها الخاص في موقع التواصل الاجتماعي انستجرام من حفل "CartierMirage بدبي .
وتألقت صبري في الحفل بإطلالة بيضاء بفستان طويل مفتوح من الجنب الايمن، وارتدت حذاء ابيض بسيط .
فيما تركت صبري شعرها منسدلًا واعتمدت مكياجا صارخا وأكملت إطلالتها المثيرة بطقم إكسسوار براق وملفت، ونال صبري بإطلالتها الملفتة والمثيرة وجمالها المميز.
وتألقت صبري في الحفل بإطلالة بيضاء بفستان طويل مفتوح من الجنب الايمن، وارتدت حذاء ابيض بسيط .
فيما تركت صبري شعرها منسدلًا واعتمدت مكياجا صارخا وأكملت إطلالتها المثيرة بطقم إكسسوار براق وملفت، ونال صبري بإطلالتها الملفتة والمثيرة وجمالها المميز.