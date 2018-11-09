ياسمين صبري بإطلالة مثيرة بيضاء في حفل CartierMirage

نشرت الفنانة المصرية ياسمين صبري صور لها عبر حسابها الخاص في موقع التواصل الاجتماعي انستجرام من حفل "CartierMirage بدبي .



وتألقت صبري في الحفل بإطلالة بيضاء بفستان طويل مفتوح من الجنب الايمن، وارتدت حذاء ابيض بسيط .



فيما تركت صبري شعرها منسدلًا واعتمدت مكياجا صارخا وأكملت إطلالتها المثيرة بطقم إكسسوار براق وملفت، ونال صبري بإطلالتها الملفتة والمثيرة وجمالها المميز.