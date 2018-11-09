ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

فرنسا تفتح تحقيقا بشأن تصرفات عنصرية لنادي باريس سان جيرمان المملوك لقطر

الجمعة 09/نوفمبر/2018 - 07:31 ص
صدى البلد
حسن محرم
يواجه نادي باريس سان جيرمان فضيحة واسعة عقب اتهامات عنصرية، وممارسة تصنيف عرقي للاعبين شباب خلال عمليات البحث عن مواهب لضمها إلى صفوفه.

وأشارت مجلة "لاكيب" الفرنسية أن القضية بدأت تأخذ منحى سياسيا مع تعليق الحكومة على هذه الممارسات العنصرية المشتبه بها النادي.

وعبر وزيرة الرياضة الفرنسية، روكاسا ماراسينانو، عن "فزعها"، وطالبت اتحاد كرة القدم الفرنسية وليجا 1 "التحقيق في هذا الملف بأسرع وقت ممكن".

وأشارت الوزيرة إلى أنه في حالة التأكد من قيام النادي بعمليات تمييز، فمن المرجح أن يتم فرض عقوبات تأديبية، بل وجنائية، مشددة على أنه لا يمكن التسامح مع اختيار أشخاص بحسب لون جلدهم أو أصلهم.

واختتمت الوزيرة بقولها أن الدولة ملتزمة بتقديم كل التفاصيل الخاصة بهذه القضية.

كما انتقدت مارلين شيابا، وزيرة الدولة المكلفة بالمساواة بين الرجال والنساء هذه التصرفات من قبل النادي.

وكان موقع "ميديا بار" الفرنسي قد نشر تحقيقا كشف أن القسم المكلف بالبحث عن مواهب جديدة في باريس سان جيرمان، بإعداد بيانات عن اللاعبين الشبان تتضمن تصنيفا عرقيا لهم، والإشارة إليهم على أساس أنهم فرنسيين من شمال إفريقيا أو أفارقة.
وتعد هذه الممارسات غير قانونية في فرنسا.
loading...

ترشيحاتنا

على نهج ميجان ماركل ...ارتدي الفستان القصير في الحمل

تعرف على أمراض تعالجها القهوة

صور جديدة من عزاء الإعلامي حمدي قنديل

ننشر السيرة الذاتية لمقرر المجلس القومي للسكان الجديد

بعد انطلاق مهرجان التمور.. فوائد لن تتوقعها للبلح

حكم زيارة النساء للقبور

مرجان: أتمنى أن تكون منافسة الأهلي والترجي في حدود المستطيل الأخضر فقط.. فيديو

إذاعة فرنسية: الترجي يعول على ضغط جمهوره للفوز على الأهلي في رادس

ليلى حسين: ردود الأفعال حول دوري في الأب الروحي رائعة

مشروب شتوي يقوي عضلات الجسم

شطة: الكاف تحامل على الأهلي كثيرا والاتحاد التونسي يؤكد ظلم الترجي..فيديو

فرنسا تفتح تحقيقا بشأن تصرفات عنصرية لنادي باريس سان جيرمان المملوك لقطر

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مي عمر بإطلالة أنيقة بحفل cartier mirag.. صور

ياسمين صبري بإطلالة مثيرة بيضاء في حفل CartierMirage

ضبط 3 أطنان جبن غير صالح للاستهلاك بمصنع بير سلم في الجيزة.. صور

صور جديدة من عزاء الإعلامي حمدي قنديل

إطلالة مثيرة للجدل لأصالة في حفل المنصورة

فيديو

شطة: الكاف تحامل على الأهلي كثيرا والاتحاد التونسي يؤكد ظلم الترجي..فيديو
أشرف صبحي: مباراة الأهلي والترجي هامة والروح الرياضة ستظهر على الفريقين..فيديو
رموز السياسة والإعلام والفن فى عزاء حمدى قنديل.. فيديو
جنات تكشف أفضل الفنانين بالنسبة لها.. فيديو
مرجان: أتمنى أن تكون منافسة الأهلي والترجي في حدود المستطيل الأخضر فقط.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

من يفوز ببطولة أفريقيا ؟

من يفوز ببطولة أفريقيا ؟