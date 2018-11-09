فرنسا تفتح تحقيقا بشأن تصرفات عنصرية لنادي باريس سان جيرمان المملوك لقطر

يواجه نادي باريس سان جيرمان فضيحة واسعة عقب اتهامات عنصرية، وممارسة تصنيف عرقي للاعبين شباب خلال عمليات البحث عن مواهب لضمها إلى صفوفه.



وأشارت مجلة "لاكيب" الفرنسية أن القضية بدأت تأخذ منحى سياسيا مع تعليق الحكومة على هذه الممارسات العنصرية المشتبه بها النادي.



وعبر وزيرة الرياضة الفرنسية، روكاسا ماراسينانو، عن "فزعها"، وطالبت اتحاد كرة القدم الفرنسية وليجا 1 "التحقيق في هذا الملف بأسرع وقت ممكن".



وأشارت الوزيرة إلى أنه في حالة التأكد من قيام النادي بعمليات تمييز، فمن المرجح أن يتم فرض عقوبات تأديبية، بل وجنائية، مشددة على أنه لا يمكن التسامح مع اختيار أشخاص بحسب لون جلدهم أو أصلهم.



واختتمت الوزيرة بقولها أن الدولة ملتزمة بتقديم كل التفاصيل الخاصة بهذه القضية.



كما انتقدت مارلين شيابا، وزيرة الدولة المكلفة بالمساواة بين الرجال والنساء هذه التصرفات من قبل النادي.



وكان موقع "ميديا بار" الفرنسي قد نشر تحقيقا كشف أن القسم المكلف بالبحث عن مواهب جديدة في باريس سان جيرمان، بإعداد بيانات عن اللاعبين الشبان تتضمن تصنيفا عرقيا لهم، والإشارة إليهم على أساس أنهم فرنسيين من شمال إفريقيا أو أفارقة.

وتعد هذه الممارسات غير قانونية في فرنسا.

