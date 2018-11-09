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مرأة

مايا دياب بإطلالة غريبة في حفل Cartier Mirage

الجمعة 09/نوفمبر/2018 - 07:57 ص
صدى البلد
ريهام قدري
نشرت الفنانة مايا دياب علي حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "انستجرام" صور لحضورها حفل "cartiermirage"

قد ظهرت مايا دياب بأطلالة اثارت الجدل حيث احتار العديد من متابعيها في إطلالاتها فهي غير مفهومة فهل ماترتديه فستانًا قصير قصير ام معطفًا .

ولن تتخلى مايا عن نظارتها التي اعتمدت عليها في العديد من المناسبات مؤخرا، كنوع من الاكسسورات كما ارتدت مايا حذاء ذهبي بسيط .
مايا دياب بإطلالة غريبة في حفل Cartier Mirage
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