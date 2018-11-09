ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

منوعات

معلم أمريكى يقدم على الانتحار داخل فصل مدرسي

الجمعة 09/نوفمبر/2018 - 06:36 ص
صدى البلد
نهى حمدي
أقدم مدرس على الانتحار خلال اليوم الدراسي، داخل أحد الفصول الدراسية بمدرسة في ولاية تكساس الأمريكية، بطريقة لم يعرف أحد عنها أي شيء حتى الآن.

فقد عثر أحد المدرسين على زميله "جوردن هالاني" وهو مدرس فنون يبلغ من العمر 31 عامًا، ملقى على الأرض وفاقدًا للوعي داخل أحد الفصول، بمدرسة ويسيندورف الإعدادية بمدينة روزنبيرغ في تكساس، حسب ما نشر موقع "أي بي سي".

وتم نقله إلى المستشفى وهناك أخبرهم الأطباء أنه توفي، فيما أوضحت المدرسة أن المدرس انتحر داخل الفصل لكن لم يتم التوصل حتى الآن بأي طريقة انتحر.

وأثناء وقوع الحادثة أبقت إدارة المدرسة الطلاب داخل فصولهم بعد حالة الانتحار، وأخبروا أهالي الطلاب بالحادثة، وأكدت المدرسة على أنه ستوفر أخصائين اجتماعيين للتحدث مع الطلاب بشأن هذا الحادث .
loading...

ترشيحاتنا

الأمم المتحدة تؤجل محادثات السلام بين أطراف النزاع في اليمن

القبض على مدير مشروع الرصف الإنتاجي وآخرين بتهمة الاستيلاء على 20 مليون جنيه بالبحيرة

جماهير الترجي يخترقون موقع النادي الأهلي قبل نهائي أبطال أفريقيا.. صور

إصابة أكثر من 1400 إسرائيلي بالحصبة ومخاوف من خروج المرض عن السيطرة

أستاذ جهاز هضمي يسرد طرق مقاومة الأمراض المنتشرة

القضاء الفرنسي يرفض طلب تحرير طارق رمضان بعد اعترافه بعلاقاته

حلمي بكر لـ كارمن سليمان :ابحثي عن مدير أعمال لمدير أعمالك

رقم قياسي لرواندا.. 68% من أعضاء مجلس النواب سيدات

جنات تكشف أفضل الفنانين بالنسبة لها.. فيديو

جندي سوري يفرغ ذخيرة الكلاشنكوف في حبيبته بوسط الشارع

فرنسا تفتح تحقيقا بشأن تصرفات عنصرية لنادي باريس سان جيرمان المملوك لقطر

متضرر من مدرسة بدار السلام: الوزارة قالت لنا القانون لا يحمي المغفلين

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مي عمر بإطلالة أنيقة بحفل cartier mirag.. صور

ياسمين صبري بإطلالة مثيرة بيضاء في حفل CartierMirage

ضبط 3 أطنان جبن غير صالح للاستهلاك بمصنع بير سلم في الجيزة.. صور

صور جديدة من عزاء الإعلامي حمدي قنديل

إطلالة مثيرة للجدل لأصالة في حفل المنصورة

فيديو

شطة: الكاف تحامل على الأهلي كثيرا والاتحاد التونسي يؤكد ظلم الترجي..فيديو
أشرف صبحي: مباراة الأهلي والترجي هامة والروح الرياضة ستظهر على الفريقين..فيديو
رموز السياسة والإعلام والفن فى عزاء حمدى قنديل.. فيديو
جنات تكشف أفضل الفنانين بالنسبة لها.. فيديو
مرجان: أتمنى أن تكون منافسة الأهلي والترجي في حدود المستطيل الأخضر فقط.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

من يفوز ببطولة أفريقيا ؟

من يفوز ببطولة أفريقيا ؟