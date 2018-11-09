معلم أمريكى يقدم على الانتحار داخل فصل مدرسي

أقدم مدرس على الانتحار خلال اليوم الدراسي، داخل أحد الفصول الدراسية بمدرسة في ولاية تكساس الأمريكية، بطريقة لم يعرف أحد عنها أي شيء حتى الآن.



فقد عثر أحد المدرسين على زميله "جوردن هالاني" وهو مدرس فنون يبلغ من العمر 31 عامًا، ملقى على الأرض وفاقدًا للوعي داخل أحد الفصول، بمدرسة ويسيندورف الإعدادية بمدينة روزنبيرغ في تكساس، حسب ما نشر موقع "أي بي سي".



وتم نقله إلى المستشفى وهناك أخبرهم الأطباء أنه توفي، فيما أوضحت المدرسة أن المدرس انتحر داخل الفصل لكن لم يتم التوصل حتى الآن بأي طريقة انتحر.



وأثناء وقوع الحادثة أبقت إدارة المدرسة الطلاب داخل فصولهم بعد حالة الانتحار، وأخبروا أهالي الطلاب بالحادثة، وأكدت المدرسة على أنه ستوفر أخصائين اجتماعيين للتحدث مع الطلاب بشأن هذا الحادث .

