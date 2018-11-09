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فن

غادة رجب تتألق بوصلات طربية في ختام مؤتمر طب أطفال الدلتا

الجمعة 09/نوفمبر/2018 - 06:32 ص
صدى البلد
محمد صبحي
أحيت النجمة غادة رجب مساء امس الخميس حفلا غنائيا ضخما على هامش ختام فعليات المؤتمر الدولي السنوي الحادي عشر لطب أطفال الدلتا وذلك داخل فندق تيوليب الفرسان بمحافظة الإسماعيلية.

تألقت غادة بالعديد من وصلات الطرب المميزة خلال تقديمها لأغانيها الشهيرة "ناويالك"،"خلاص" ،"صورتي" ـ"لماذا" و"يامازن" .. بالاضافة الى أغاني نجوم زمن الفن الجميل منها"بتونس بيك" لوردة ،"آه لو تعرف" لنجاة .. و غيرها ممن حصدت هتافات وصيحات الاعجاب التي لم تنقطع خلال وصلتها التي امتدت لقرابة الساعتين.

تواجد بالحفل عدد كبير من أطباء الأطفال بمختلف محافظات الجمهورية ويعد هو الأول لـ غادة رجب عقب تولي تامر عبد المنعم ادارة اعمالها وشئونها الفنية حيث تستعد لطرح عدد من أغانيها الجديدة على التوالي والتي تقدمها بألوان غنائية مختلفه تبرز قوتها ومهاراتها الصوتية بتوزيعات والحان مقسوم.
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