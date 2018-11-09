الولايات المتحدة تهاجم روسيا لمحاولتها رفع القيود المصرفية عن بيونج يانج

هاجمت الولايات المتحدة روسيا واتهمتها بمحاولة رفع القيود المصرفية عن كوريا الشمالية.



وبينت نيكي هيلي، مبعوثة واشنطن لدى الأمم المتحدة أن روسيا اقترحت في الاجتماع المغلق لمجلس الأمن بشأن العقوبات ضد كوريا الشمالية، استبعاد القيود المصرفية من هذه القائمة.



ونقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية، عن هيلي:" إنهم تحدثوا كثيرا عن قلقهم بشأن الوضع الإنساني في كوريا الشمالية، لكن الحقيقة تظهر دائما، وأظهرت في النهاية إنهم يريدون رفع القيود المصرفية".



وشددت هيلي أن واشنطن لن تسمح بهذه المحاولات الروسية.



وكانت روسيا قد طلبت من مجلس الأمن بحث العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية.



وأعلنت الخارجية الصينية، الشهر الماضي أن بكين وموسكو وبوينج يانج يعتقدون أنه من الضروري بحث تعديل عقوبات الأمم المتحدة على بيونج يانج.

