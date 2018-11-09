إذاعة فرنسية: الترجي يعول على ضغط جمهوره للفوز على الأهلي في رادس

ذكرت إذاعة "مونت كارلو" الفرنسية أن فريق الترجي سيدخل المباراة ضد الأهلي، اليوم الجمعة، معولا على الاستفادة من عامل الجمهور لتعويض تأخره في مباراة الذهاب.



وبحسب الإذاعة فإن عشرات آلاف المشجعين في مدرجات ملعب رادس شكلوا دعما أساسيا للفريق في إياب الدور نصف النهائي ضد بريميرو دي أوجوستو الأنجولي (أول أغسطس)، الأمر الذي ساعد على قلب الهزيمة إلى مكسب 4 مقابل 2 لنادي الترجي.



غير أن المباراة شهدت أعمال شغب وعنف من الجمهور التونسي، كلفت غرامة بـ 300 ألف دولار، وحظر الجمهور في المباريات التالية، قبل أن يتم التراجع عن هذه النقطة الأخيرة.



وكانت صحيفة "لا برس" التونسية، الصادرة بالفرنسية، فقد ذكرت أن الترجي بقيادة مدربه المؤقت الشعباني، مدعو في مباراة الجمعة إلى تحقيق "ريمونتادا القرن".



غير أن الإذاعة أشارت إلى أن النادي الأهلي يدخل مباراة اليوم باحثا عن لقبه التاسع والثاني الشخصي لمدربه الفرنسي، باتريس كارتيرون، في المسابقة القارية.



