ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

منوعات

دراسة تنصح الحكومات بفرض ضرائب على اللحوم لتوفير 41 مليار دولار وإنقاذ حياة 220 ألف شخص

الجمعة 09/نوفمبر/2018 - 08:00 ص
صدى البلد
حسن محرم
نصحت دراسة حديثة الحكومات حول العالم بفرض ضرائب على اللحوم، مشيرة إلى أن قرار مثل هذا سينقذ الكثير من البشر، كما سيخفض تكاليف المعيشة.

ووفقا لهذه الدراسة فإن فرض ضرائب على اللحوم من الممكن أن ينقذ 220 ألف شخص سنويا من الموت، كما أنه سيساعد البشر على توفير 41 مليار دولار سنويا.

هذه الأرقام هي إحصاءات أجريت من خلال ربط استهلاك اللحوم بتزايد مخاطر أمراض القلب والسرطان والسكتة الدماغية وأمراض السكر، بحسب ما نشرت شبكة "سي أن أن" الأمريكية.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت منذ 3 سنوات أن اللحوم الحمراء ترتبط بأمراض السرطان التي تصيب الآلاف من البشر حول العالم.

ولفتت الشبكة الأمريكية إلى أن فريقا من الباحثين بقيادة الدكتور ماركو سبرينجمان، من قسم الصحة السكانية بجامعة أوسكفورد، أن فرض ضريبة على اللحوم، سوف يرفع تكاليفها، وبالتالي سيتسبب في تقليل تناولها.

ولذا، نصح سبرينج مان بأنه كجزء من تنظيم صناعة اللحوم في الدول هو فرض ضريبة لرفع أسعارها وخفض استهلاكها بالتالي.

ووضع الباحثون تصورا لهذه الضرائب، مشيرة إلى أن الحكومة البريطانية ينبغي أن تفرض ضرائب بين 14% وحتى 79% من سعر اللحوم، بالنظر لأنواعها المختلفة.

أما في الولايات المتحدة، فقد اقترح الباحثين فرض ضرائب تتراوح بين 34% و163%، بحسب أنواع اللحوم.

ووفقا لهذه الدراسة، فإنه في حالة انخفاض تناول اللحوم بسبب رفع الضريبة، فإن عدد الموتى حول العالم سيقلون 220 ألف سنويا، بينهم 6 آلاف شخص في بريطانيا، و53 ألف في الولايات المتحدة.

وبينت الدراسة، أن فرض ضرائب على اللحوم سوف يوفر 42 مليار دولار سنويا للدول حول العالم، بينهم مليار في بريطانيا، و20 مليار تقريبا للولايات المتحدة.
loading...

ترشيحاتنا

تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم بالمحافظات.. فيديو

جندي سوري يفرغ ذخيرة الكلاشنكوف في حبيبته بوسط الشارع

مصر تدين التفجير الإرهابي في مدينة الموصل العراقية

أستاذ جهاز هضمي يسرد طرق مقاومة الأمراض المنتشرة

ننشر السيرة الذاتية لمقرر المجلس القومي للسكان الجديد

تعرف على أمراض تعالجها القهوة

رموز السياسة والإعلام والفن فى عزاء حمدى قنديل.. فيديو

تعرف على الحالة المرورية في شوارع القاهرة اليوم عبر Google Earth

جوجل تغير سياستها بشأن التحرش الجنسي بأماكن العمل استجابة لمطالب محتجين

حكم زيارة النساء للقبور

التعليم توضح حقيقة منح عقود مؤقتة للمتطوعين للعمل بالمدارس

استئناف الرحلات الجوية المباشرة بين مصر وكوريا الجنوبية في يناير المقبل

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مايا دياب بإطلالة غريبة في حفل Cartier Mirage

مي عمر بإطلالة أنيقة بحفل cartier mirag.. صور

ياسمين صبري بإطلالة مثيرة بيضاء في حفل CartierMirage

ضبط 3 أطنان جبن غير صالح للاستهلاك بمصنع بير سلم في الجيزة.. صور

صور جديدة من عزاء الإعلامي حمدي قنديل

فيديو

تعرف على أسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم.. فيديو
تعرف على أسعار الخضراوات والفاكهة بالأسواق اليوم.. فيديو
تعرف على الحالة المرورية في شوارع القاهرة اليوم عبر Google Earth
الأرصاد: توقعات بسقوط أمطار غزيرة على السواحل الشمالية.. فيديو
هشام عباس يحكي لأول مرة تفاصيل زواج المطربة جنات من صديقه..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

من يفوز ببطولة أفريقيا ؟

من يفوز ببطولة أفريقيا ؟