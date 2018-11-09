دراسة تنصح الحكومات بفرض ضرائب على اللحوم لتوفير 41 مليار دولار وإنقاذ حياة 220 ألف شخص

نصحت دراسة حديثة الحكومات حول العالم بفرض ضرائب على اللحوم، مشيرة إلى أن قرار مثل هذا سينقذ الكثير من البشر، كما سيخفض تكاليف المعيشة.



ووفقا لهذه الدراسة فإن فرض ضرائب على اللحوم من الممكن أن ينقذ 220 ألف شخص سنويا من الموت، كما أنه سيساعد البشر على توفير 41 مليار دولار سنويا.



هذه الأرقام هي إحصاءات أجريت من خلال ربط استهلاك اللحوم بتزايد مخاطر أمراض القلب والسرطان والسكتة الدماغية وأمراض السكر، بحسب ما نشرت شبكة "سي أن أن" الأمريكية.



وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت منذ 3 سنوات أن اللحوم الحمراء ترتبط بأمراض السرطان التي تصيب الآلاف من البشر حول العالم.



ولفتت الشبكة الأمريكية إلى أن فريقا من الباحثين بقيادة الدكتور ماركو سبرينجمان، من قسم الصحة السكانية بجامعة أوسكفورد، أن فرض ضريبة على اللحوم، سوف يرفع تكاليفها، وبالتالي سيتسبب في تقليل تناولها.



ولذا، نصح سبرينج مان بأنه كجزء من تنظيم صناعة اللحوم في الدول هو فرض ضريبة لرفع أسعارها وخفض استهلاكها بالتالي.



ووضع الباحثون تصورا لهذه الضرائب، مشيرة إلى أن الحكومة البريطانية ينبغي أن تفرض ضرائب بين 14% وحتى 79% من سعر اللحوم، بالنظر لأنواعها المختلفة.



أما في الولايات المتحدة، فقد اقترح الباحثين فرض ضرائب تتراوح بين 34% و163%، بحسب أنواع اللحوم.



ووفقا لهذه الدراسة، فإنه في حالة انخفاض تناول اللحوم بسبب رفع الضريبة، فإن عدد الموتى حول العالم سيقلون 220 ألف سنويا، بينهم 6 آلاف شخص في بريطانيا، و53 ألف في الولايات المتحدة.



وبينت الدراسة، أن فرض ضرائب على اللحوم سوف يوفر 42 مليار دولار سنويا للدول حول العالم، بينهم مليار في بريطانيا، و20 مليار تقريبا للولايات المتحدة.

