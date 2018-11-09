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حوادث

مصرع عامل سقط من الطابق الرابع بسوهاج

الجمعة 09/نوفمبر/2018 - 09:11 ص
جثة - ارشيفية
جثة - ارشيفية
خالد رياض
لقي عامل مصرعه إثر سقوطه من سطح منزله بالطابق الرابع ببندر طهطا بسوهاج.

كان اللواء هشام الشافعي، مدير أمن سوهاج، قد تلقي إشارة من مستشفي طهطا العام بوصول "أدهم.ع.أ.ع" 35 عاما،عامل ويقيم بندر طهطا مصابًا بكسر بعظام الجمجمة واشتباه نزيف بالمخ وتوفي عقب وصوله "إدعاء سقوط من علو".

وبالانتقال والفحص وسؤال والده عبد الرازق، 61 عاما، بالمعاش قرر بأنه أثناء تواجد نجله أعلى سطح المنزل بالطابق الرابع إختل توازنه وسقط أرضًا مما أدي لحدوث إصابته التي أودت بحياته ونفي الشبهة الجنائية.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بعدم وجود شبهة جنائية في الوفاة وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثة.

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