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حوادث

مصرع ربة منزل بسبب استنشاقها مبيدا حشريا بالبحيرة

الجمعة 09/نوفمبر/2018 - 09:11 ص
جثة - ارشيفية
جثة - ارشيفية
جمالات الدمنهورى
لقيت ربة منزل مصرعها إثر استنشاقها مبيدا حشريا أثناء رشه بأرضها الزراعية بقرية الشجاعة بالنوبارية وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفى العام تحت تصرف النيابة.

تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة، بلاغا من قسم شرطة غرب النوبارية  يتضمن وفاة المدعوة كريمه  ج  ع  21 سنة ربة منزل ومقيمة طرف زوجها بالطريق الدولى مدخل طرخان بدائرة القسم بالمستشفى الجامعى بالإسكندرية والسابق دخولها إثر إصابتها "تناول مادة غير معلومة". 

وبسؤال والدها جمعة ع  م، 60 سنة فلاح ومقيم قرية الشجاعة دائرة القسم قرر بأنه أثناء قيام نجلته المتوفاة وزوجها المدعو  محمد  ص س،المقيم بذات الناحية برش أرضهم الزراعية بمبيد حشرى استنشقت نجلته المتوفاة بعض الرذاذ الناتج عنه مما أدى لإصابتها وتوفيت متأثرة حالتها ..وتحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.·   
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