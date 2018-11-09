مصرع ربة منزل بسبب استنشاقها مبيدا حشريا بالبحيرة

لقيت ربة منزل مصرعها إثر استنشاقها مبيدا حشريا أثناء رشه بأرضها الزراعية بقرية الشجاعة بالنوبارية وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفى العام تحت تصرف النيابة.





تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة، بلاغا من قسم شرطة غرب النوبارية يتضمن وفاة المدعوة كريمه ج ع 21 سنة ربة منزل ومقيمة طرف زوجها بالطريق الدولى مدخل طرخان بدائرة القسم بالمستشفى الجامعى بالإسكندرية والسابق دخولها إثر إصابتها "تناول مادة غير معلومة".



