تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم بالمحافظات.. فيديو



القاهرة: العظمى 26، الصغرى 18

الإسكندرية: العظمى 25، الصغرى 17

مطروح: العظمى 24، الصغرى 15

بورسعيد: العظمى 24، الصغرى 19

دمياط: العظمى 24، الصغرى 19

الإسماعيلية: العظمى 26، الصغرى 15

العريش: العظمى 25، الصغرى 17

أسيوط: العظمى 27، الصغرى 14

بني سويف: العظمى 26، الصغرى 16

شرم الشيخ: العظمى 27، الصغرى 21



عرض برنامج "8 الصبح" المُذاع عبر فضائية "dmc"، تقريرًا بدرجات الحرارة المتوقعة على مستوى محافظات الجمهورية اليوم الجمعة، على النحو التالي: