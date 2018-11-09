تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم بالمحافظات.. فيديو

عرض برنامج "8 الصبح" المُذاع عبر فضائية "dmc"، تقريرًا بدرجات الحرارة المتوقعة على مستوى محافظات الجمهورية اليوم الجمعة، على النحو التالي:
القاهرة: العظمى 26، الصغرى 18
الإسكندرية: العظمى 25، الصغرى 17
مطروح: العظمى 24، الصغرى 15
بورسعيد: العظمى 24، الصغرى 19
دمياط: العظمى 24، الصغرى 19
الإسماعيلية: العظمى 26، الصغرى 15
العريش: العظمى 25، الصغرى 17
أسيوط: العظمى 27، الصغرى 14
بني سويف: العظمى 26، الصغرى 16
شرم الشيخ: العظمى 27، الصغرى 21
القاهرة: العظمى 26، الصغرى 18
الإسكندرية: العظمى 25، الصغرى 17
مطروح: العظمى 24، الصغرى 15
بورسعيد: العظمى 24، الصغرى 19
دمياط: العظمى 24، الصغرى 19
الإسماعيلية: العظمى 26، الصغرى 15
العريش: العظمى 25، الصغرى 17
أسيوط: العظمى 27، الصغرى 14
بني سويف: العظمى 26، الصغرى 16
شرم الشيخ: العظمى 27، الصغرى 21