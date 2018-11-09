طرق تفادى وعلاج تساقط الشعر

ينبغى على كل من يعانى من مشاكل تساقط الشعر أو احتمالية الإصابة به المتابعة المستمرة لحالة ودرجة التساقط والعمل على معالجتها من أجل تفادى الإصابة بالصلع على المدى القريب.



نصائح من أجل تفادى التعرض لتساقط الشعر والصلع المبكر



كلما أبعدنا الشعر عن الحرارة التى يتعرض لها، كلما أصبح أكثر صحة. حيث تؤثر الحرارة المرتفعة على فروة الرأس مما يؤدى الى الأصابة بتساقط الشعر.



ينبغى الحرص على الابتعاد عن غسول الشعر الذى يحتوى على مادة الكبريت، كذلك ينبغى الحرص على عدم إستخدام غسول الشعر ذو اللون الشفاف، حيث أنه يضر الشعر ويعمل على تقصفه.



وينبغى الابتعاد عن ربطات الشعر التى يمكن أن تؤذى الشعر، مثل ذيل الحصان، والضفيرة والكعكة وغيرها من ربطات الشعر التى تجعل الشعر مشدود على نحو كبير، مما يؤدى الى خسارة الشعر بالمنطقة المشدودة مثلما هو الحال لدى الأفريقيين الذين يعرفون بربطات الشعر المشدودة والتى تتسبب فى تلاشى الشعر بالمنطقة المشدودة حتى ينعدم.



وينبغى الابتعاد عن صبغات الشعر ومثبتات الشعر، حيث أن لها تأثير كبير على تساقط الشعر.



وهناك عدة طرق من أجل الحفاظ على الشعر وتفادى تساقطه، من بينها:



بلازما الشعر

ويتم الحصول على بلازما الشعر من خلال أخذ عينة من دم المريض ووضعها داخل جهاز الطرد المركزى ليتم فصل مادة البلازما عن الدم، من ثم يتم حقنها بفروة الرأس عن طريق إبر خاصة. لا تتوقف فوائد بلازما الشعر فقط على منع تساقط الشعر، بل أنها تعمل على تحفيظ مادة التيلوجين من أجل نمو البصيلات الضعيفة بالرأس.



الميزوثربى

يستخدم الميزوثربى فى علاج تساقط الشعر، وتحسين نوعية الشعر الموجود، وتنشيط بصيلات الشعر الخاملة. يتم حقن جرعات صغيرة من العلاج داخل الجلد عن طريق إبر خاصة.



ويوصى بتطبيق الميزوثيرابي في فترات متفاوتة يحددها الطبيب الخاص. ويعتبر هذا الأسلوب الأكثر فاعلية فى علاج تساقط الشعر مقارنة بغيره من العلاجات.



جروث فاكتور

وهو عبارة عن قطرات توضع على فروة الرأس لتحفيظ نشاط خلايا بصيلات الشعر مع الوقت. ويعرف الجروث فاكترو (عامل النمو) بأنه فعال فى علاج تساقط الشعر وخاصة الفراغات وسط الشعر لدى النساء والرجال من مختلف الأعمار. وهو عبارة عن مجموعة من الفيتامينات المحفزة لنشاط البصيلات داخل فروة الرأس. يستخدم علاج الجروث فاكتور بوصفة خبير زراعة الشعر وحسب المدة المقررة.



تقدم عيادة الدكتور سركان أيجين خدمات علاج تساقط الشعر بجانب خدمات زراعة الشعر الطبيعى بأحدث التقنيات المسخدمة عالميا والتى من بينها تقنية الإقتطاف السفير وتقنية أقلام تشوى (دى إتش أى).



