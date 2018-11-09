تعرف على أسعار الخضراوات والفاكهة بالأسواق اليوم.. فيديو

استعرض برنامج "8 الصبح"، المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الجمعة، تقريرًا خاصا بأسعار الفاكهة والخضراوات بالأسواق المصرية اليوم، على النحو التالي:
الطماطم: 6 جنيهات
البطاطس: 6 جنيهات
البصل: 5 جنيهات
الخيار: 3 جنيهات
الفلفل الرومي: 5.5 جنيهًا
الكوسة: 5.5 جنيهًا
البامية: 15 جنيهًا
وأوضح التقرير أسعار الفاكهة على النحو التالي:
الرمان: 8 جنيهات
الكانتلوب: 5 جنيهات
الجوافة: 6 جنيهات
الكمثرى: 18 جنيهًا
الطماطم: 6 جنيهات
البطاطس: 6 جنيهات
البصل: 5 جنيهات
الخيار: 3 جنيهات
الفلفل الرومي: 5.5 جنيهًا
الكوسة: 5.5 جنيهًا
البامية: 15 جنيهًا
وأوضح التقرير أسعار الفاكهة على النحو التالي:
الرمان: 8 جنيهات
الكانتلوب: 5 جنيهات
الجوافة: 6 جنيهات
الكمثرى: 18 جنيهًا