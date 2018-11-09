ضبط هاربين من حكمي مؤيد بقضيتي قتل بالبحيرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة خلال حملة للقضاء على العناصر الإجرامية وضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام، من ضبط متهمين هاربين من حكمى مؤيد بقضيتى "قتل" بايتاى البارود وأبو المطامير وجار تسليمهما.

تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة، إخطارا من اللواء محمد أنور هندي مدير إدارة البحث الجنائي يفيد بضبط كلا من "محمد ف ع، "39 سنة "عاطل ومقيم جبارس بحري بمركز إيتاي البارود،مطلوب ضبطه والتنفيذ عليه فى قضية جنايات مركز إيتاي البارود " قتل " والمحكوم عليه غيابيًا بالسجن المؤبد.





كما تم ضبط "أحمد ي ي"،42 سنة عاطل ومقيم العامرية بالإسكندرية مطلوب ضبطه والتنفيذ عليه فى قضية جنايات مركز أبو المطامير والمحكوم عليه غيابيًا بالسجن المؤبد.



