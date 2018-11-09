رئيس إسرائيل: لولا تدخل السيسي لوجدنا أنفسنا في حرب ضد غزة.. صور

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن السفير المصري الجديد لدى إسرائيل السفير خالد عزمي لاقى ترحيبا شديدا من قبل الرئيس الإسرائيلي روفين ريفلين، الذي استقبله بالترحاب متحدثا باللغة العربية.



ووفقا لصحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية، أكد الرئيس الإسرائيلي للسفير المصري الذي قدم اعتماده إليه، أنه لولا تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في أزمة غزة لوجدنا أنفسنا في موقف كارثي أو حتى حرب.



وقال الرئيس الإسرائيلي: "إنه منذ عقد اتفاق السلام بين إسرائيل ومصر، نحو 40 عاما، رحبت إسرائيل بـ6 سفراء مصريين، أنت السابع، أتمنى لك النجاح في مدتك هنا".



وأضاف ريفلين: "إننا نواجه تحديات مشابهة، وهناك أهمية استراتيجية للتعاون بيننا، معا يمكننا التصدي أفضل لمخاطر الإرهاب"، وأكد أن "مصر تحت قيادة السيسي تلعب دورا مركزيا في العالم العربي وهي تعد صوت العقلانية والاعتدال، إننا نقدر جهود مصر من أجل تعزيز الاستقرار في المنطقة، لا سيما مع جيراننا الفلسطينيين في غزة"، بحسب موقع المصدر الإسرائيلي.





وكان الرئيس الإسرائيلي تلقى، الخميس، أوراق اعتماد عدد من السفراء، كان من بينهم السفير الأردني غسان المجالي، والذي أكد خلال تصريحات على أهمية تعاون إسرائيل مع الأردن.

