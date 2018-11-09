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مرأة

ميريهان حسين تتألق بالكاروهات فى أحدث جلسة تصوير

الجمعة 09/نوفمبر/2018 - 10:23 ص
ميريهان حسين
ميريهان حسين
هاجر هانئ
خضعت الفنانة ميرهان حسين لجلسة تصوير جديدة بعدسة المصور محمود عاشور.

وأطلت ميرهان خلال جلسة التصوير بإطلالة حيوية من توقيع المصمم أحمد عبد الله، حيث ارتدت فستانا قصيرا ذات أكمام طويلة، وتميز التصميم بصيحة الكاروهات التى جمعت بين الخطوط الرفيعة التى اتسمت باللون الأسود والأبيض، وانتعلت حذاء رياضيا مسطحا دمج بين اللون الأسود والأبيض.

واعتمدت على شعرها المنسدل على كتفيها من أنامل المصفف هيثم دهب، ووضع لها خبير التجميل باسم مكياجا جذابا ارتكز على الألوان الهادئة.
ميريهان حسين تتألق بالكاروهات فى أحدث جلسة تصوير
ميريهان حسين تتألق بالكاروهات فى أحدث جلسة تصوير
ميريهان حسين تتألق بالكاروهات فى أحدث جلسة تصوير
ميريهان حسين تتألق بالكاروهات فى أحدث جلسة تصوير
ميريهان حسين تتألق بالكاروهات فى أحدث جلسة تصوير
ميريهان حسين تتألق بالكاروهات فى أحدث جلسة تصوير
ميريهان حسين تتألق بالكاروهات فى أحدث جلسة تصوير
ميريهان حسين تتألق بالكاروهات فى أحدث جلسة تصوير
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ميريهان حسين تتألق بالكاروهات فى أحدث جلسة تصوير

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