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أخبار العالم

دولة عربية تدعو إسرائيل رسميا لزيارتها

الجمعة 09/نوفمبر/2018 - 10:34 ص
صدى البلد
سمر صالح
ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، اليوم الجمعة، أن وزارة الخارجية الإسرائيلية تلقت دعوة رسمية لمشاركة وزير الاقتصاد والصناعة ايلي كوهين في مؤتمر هايتك في البحرين.

كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، في تقرير تحت عنوان عيد الزيارات، أن كوهين تلقى دعوة رسمية لزيارة البحرين، للمشاركة في مؤتمر دولي يعقد في المنامة، بمشاركة مسؤولين من مختلف أنحاء العالم.

وتأتي زيارة كوهين بعد زيارة نتنياهو سلطنة عمان، وزيارة وزيرة الثقافة والرياضة ميري ريجيف أبو ظبي، ووزير الاتصالات أيوب قرا دبي، ووزير المواصلات والاستخبارات سلطنة عمان.

كان ملك البحرين أطلق العام الماضي دعوة لإنهاء المقاطعة العربية في اسرائيل، وزار حينها وفد بحريني إسرائيل لتنفيذ انهاء المقاطعة.

ويأتي عقد المؤتمر المرتقب بمبادرة البنك الدولي و" Global Entrepreneurship Network"، ويعقد للمرة الخامسة، بعد أن عقد في السابق في ميلانو وإسطنبول وجوهانسبرج ومدلين.

ومن المتوقع أن يناقش الوزراء من مختلف دول العالم إمكانيات زيادة أماكن العمل، ورفع وتيرة الانتعاش الاقتصادي بواسطة تسريع المبادرات.

واستمرارا للمؤتمرات السابقة، التي تركزت فيها الحكومات في تطوير مبادرة واقتصاد رقمي، فإن هدف المؤتمر الذي سيعقد عام 2019 هو دراسة كيفية استعداد الحكومات لدمج التكنولوجيا في الأنظمة القائمة في الدول بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت".
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