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أخبار العالم

كنائس أمريكا تحذر إسرائيل: هذا الأمر يضعف قوة المسيحية بالقدس

الجمعة 09/نوفمبر/2018 - 10:32 ص
صدى البلد
سمر صالح
أرسلت عشرات الكنائس في الولايات المتحدة الأمريكية رسائل حادة لوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، مطالبة بالتدخل لمنع مشروع قانون إسرائيلي يصادر أراضي الكنائس في القدس.

ووفقا للقناة الـ10 الإسرائيلية فقد جاء في رسالة بعث بها رؤساء الكنائس إلى بومبيو، "هذه أعمق أزمة تمر على المسيحيين في الأرض المقدسة وفي جميع أنحاء العالم، ونحن نشعر بالقلق من أن فرض الضرائب على الكنيسة قد يضعف بشكل كبير من قوة المسيحية في القدس، الحفاظ على الحرية الدينية الدولية هو أمر بالغ الأهمية للولايات المتحدة، إن منع الأزمة بين إسرائيل والكنيسة يصب في مصلحة جميع الأطراف".

وقالت القناة إن ممثلي كنائس القدس طالبوا رئيس الوزراء نتنياهو في يونيو الماضي منع الترويج للقانون وعدم تطبيقه لأنه يخدم الدوافع العنصرية.

وأشارت القناة إلى أن هذه ليست أزمة الكنيسة الأولى مع إسرائيل ففي في فبراير الماضي، أغلقت أبواب كنيسة القيامة لثلاثة أيام بعد قرار رئيس بلدية الاحتلال السابق في القدس نير بركات فرض ضريبة على ممتلكات الكنائس في المدينة لأول مرة.

وكانت عضو الكنيست راحيل عزريا قد أعادت طرح قانون إسرائيلي جديد في الكنيست يتيح لاسرائيل مصادرة أراضي الكنيسة بعد ان تم سحبه بعد الأزمة التي انفجرت قبل أربعة أشهر وتسببت بإغلاق كنيسة القيامة.

ويشار إلى أن الكنيست الإسرائيلي قرر التصويت على القانون يوم الأحد المقبل لإقراره.
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