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فن

سامح حسين فى كواليس برنامجه الدور على مين.. صور

الجمعة 09/نوفمبر/2018 - 10:48 ص
صدى البلد
سمر سعد
بدأ الفنان سامح حسين تصوير برنامجه الجديد "الدور على مين" من إنتاج قناة ten.

ونشر "حسين" صورا من كواليس تصوير الحلقات وعلق قائلا: "انتظروا برنامج الدور على مين قريبا".

ويشارك فى البرنامج، فريق مسرحية "1980 وأنت طالع"، حيث من المقرر عرضه على قناة "TeN" التى تعاقد معها مؤخرا على تقديم البرنامج ضمن خريطتها البرامجية الجديدة لعام 2019.

والبرنامج يعد أول نسخة عربي من أكثر البرامج البريطانية مشاهدة "whose line is it anyway" بعد عرضه في أكثر من 8 دول، منها أمريكا وهولندا وفنلندا والبرازيل.

من ناحية أخرى، ينتظر سامح حسين انتهاء تصوير فيلم "عيش حياتك" لتحديد الموعد النهائي لعرضه، حيث من المتوقع عرضه فى موسم رأس السنة بحسب الشركة المنتجة للعمل، ويشاركه البطولة ساندي وإدوارد ومحمد نور ومها أبوعوف وسامية الطرابلسى، وإخراج تامر بسيوني.
سامح حسين فى كواليس برنامجه الدور على مين.. صور
سامح حسين فى كواليس برنامجه الدور على مين.. صور
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