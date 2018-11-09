ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

سفارة أمريكا بالقاهرة تساعد رواد الأعمال المصريين على تنفيذ مشروعاتهم

الجمعة 09/نوفمبر/2018 - 10:33 ص
السفارة الأمريكية
السفارة الأمريكية في القاهرة
مـــحـــمــــد مــجــــــدي
أعلنت السفارة الأمريكية في القاهرة عن فرصة لرواد الأعمال المصريين لتنفيذ مشروعاتهم على أرض الواقع، من خلال انطلاق برنامج The Start Up Egypt.

وأكدت السفارة الأمريكية أن برنامج The Start Up Egypt، الذي سينطلق في 13 نوفمبر الجاري، يعد فرصة جيدة لرواد الأعمال المصريين لتنفيذ أفكارهم العملية وتحويلها إلى مشروعات حقيقية على أرض الواقع، حيث سيوفر لهم ما يحتاجون إليه في سبيل تحقيق حلمهم.

وكتبت السفارة الأمريكية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «روّاد الأعمال المصريون، هل لديكم فكرة مشروع تنتظر الحدوث! برنامج " The Start Up Egypt " هو فرصتك للحصول على كل ما تحتاجه لتحقيق مشروعك الذي تحلم به! سجل الآن لحضور فعالية بدء البرنامج».

ونوهت السفارة بأنه يمكن للمهتمين الاطلاع على المزيد عن كيفية الانضمام إلى البرنامج وتنفيذ فكرة مشروعهم على أرض الواقع! ينتقل إلى هذا الرابط https://www.facebook.com/events/315349352598258/.
سفارة أمريكا بالقاهرة تساعد رواد الأعمال المصريين على تنفيذ مشروعاتهم
loading...

ترشيحاتنا

تعديلات في تشكيل الترجي استعدادا للأهلي

القضاء الفرنسي يرفض طلب تحرير طارق رمضان بعد اعترافه بعلاقاته

وليد سليمان والبدري.. من ينتصر اليوم

وزير التنمية المحلية: جهود حثيثة لتنفيذ استراتيجية تمكين المرأة 2030.. صور

تعرف على أسعار الخضراوات والفاكهة بالأسواق اليوم.. فيديو

رئيس الفيفا يحضر مباراة الترجي والأهلي برادس

مايا دياب بإطلالة غريبة في حفل Cartier Mirage

اللقطة الأولى لعملية الطعن في ملبورن الأسترالية.. فيديو وصور

صحف الإمارات: تميم يهرول إلى تركيا لتوطيد تحالفه مع أردوغان.. توتر متصاعد بين السبسي والشاهد في تونس.. الأمم المتحدة توصي بتأجيل الانتخابات في ليبيا.. وإطلاق نار مروع في كاليفورنيا

تسيبراس: الظروف تهيأت لخارطة طاقة في المتوسط وعلى تركيا تحديد موقفها

كنائس أمريكا تحذر إسرائيل: هذا الأمر يضعف قوة المسيحية بالقدس

إجراءات أمنية مشددة حول بعثة الأهلي في تونس

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ميريهان حسين تتألق بالكاروهات فى أحدث جلسة تصوير

مايا دياب بإطلالة غريبة في حفل Cartier Mirage

مي عمر بإطلالة أنيقة بحفل cartier mirag.. صور

ياسمين صبري بإطلالة مثيرة بيضاء في حفل CartierMirage

ضبط 3 أطنان جبن غير صالح للاستهلاك بمصنع بير سلم في الجيزة.. صور

فيديو

أبو كب: بدأنا التحضير لمنتدى شباب العالم الثالث..فيديو
التحاليل الجوية تكشف المناطق المعرضة لغزرة أمطار.. فيديو
مستقبل وطن: الشائعات إحدى الأدوات الأساسية لحروب الجيل الرابع والخامس..فيديو
تعرف على أبرز مانشيتات الصحف المصرية الصادرة اليوم .. فيديو
صناعة الزجاج في قرية جراح.. من الدقهلية إلى العالمية.. فيديو وصور

ﺗﺼﻮﻳﺖ

من يفوز ببطولة أفريقيا ؟

من يفوز ببطولة أفريقيا ؟