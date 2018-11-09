سفارة أمريكا بالقاهرة تساعد رواد الأعمال المصريين على تنفيذ مشروعاتهم

أعلنت السفارة الأمريكية في القاهرة عن فرصة لرواد الأعمال المصريين لتنفيذ مشروعاتهم على أرض الواقع، من خلال انطلاق برنامج The Start Up Egypt.





وأكدت السفارة الأمريكية أن برنامج The Start Up Egypt، الذي سينطلق في 13 نوفمبر الجاري، يعد فرصة جيدة لرواد الأعمال المصريين لتنفيذ أفكارهم العملية وتحويلها إلى مشروعات حقيقية على أرض الواقع، حيث سيوفر لهم ما يحتاجون إليه في سبيل تحقيق حلمهم.





وكتبت السفارة الأمريكية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «روّاد الأعمال المصريون، هل لديكم فكرة مشروع تنتظر الحدوث! برنامج " The Start Up Egypt " هو فرصتك للحصول على كل ما تحتاجه لتحقيق مشروعك الذي تحلم به! سجل الآن لحضور فعالية بدء البرنامج».



