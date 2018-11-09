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محافظات

محافظ القليوبية: فحص 1.663 مليون مواطن في حملة فيروس سي

الجمعة 09/نوفمبر/2018 - 10:37 ص
صدى البلد
إبراهيم الهوارى
أكد الدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية أنه تم فحص مليون و663 ألفا و620 مواطن ومواطنة منذ انطلاق المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة للكشف عن "فيروس سي" والأمراض غير السارية.

وأشار المحافظ إلى أنه تم تجهيز 256 نقطة تمركز بمدن وقرى المحافظة لاستقبال المواطنين للفحص الفوري المبدئي لفيروس سي، إضافة إلى توفر 18 مركزا طبيا بالمستشفيات لاستكمال الفحص وتلقي العلاج.

وأعرب المحافظ عن فخره بتلك المبادرة التي تعد من أكبر المبادرات العالمية التي تستهدف ملايين المواطنين؛ مؤكدًا أن ما يحدث اليوم هو إنجاز يحسب لمصر أمام العالم للتغلب على مرض "فيروس سي" والتي نجحت في توفير العلاج للمرضى.

وناشد المحافظ المواطنين بالحرص على القيام بالكشف على فيروس سي حفاظا على الصحة العامة ولمساعدة المسؤولين للقضاء على ذلك المرض في أسرع وقت لتصبح مصر خالية منه، مؤكدا أنه بدون متابعة أو علاج سيؤدي إلى مضاعفات خطيرة، حيث إن المستهدف في المحافظة هو 2.9 ملايين مواطن.
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