التعليم تحارب ارتفاع نسب الغياب بالمدارس الثانوية..فرض غرامة 10 جنيهات على المتغيبين بدون أعذار..إلزام الطالب بحضور 85% من أيام الدراسة كشرط لدخول الامتحانات.. وروابط إلكترونية تكشف مدى التزام الطلاب

* تطبيق إلكتروني جديد لنظام الإدارة المدرسية مخصص لتسجيل الغياب إلكترونيًا

* التعليم تخصص رابطًا إلكترونيًا يسهل على أولياء الأمور متابعة غياب أبنائهم

* تعليمات باتخاذ كافة الإجراءات التنظيمية التي تكفل حضور الطلاب وتجعل المدرسة بيئة جاذبة لهم





اتخذت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني العديد من الإجراءات التي من شأنها محاربة ظاهرة غياب طلاب الثانوي عن المدارس، وذلك في إطار الجهود المبذولة لإعادة الطلاب إلى المدارس وجعل المدرسة بيئة جاذبة للطلاب وتحفيز عملية حب التعلم لدى الطلاب.





فمع بدء العام الدراسي الحالي 2018/2019 ، خصصت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، رابطًا إلكترونيًا لتقوم من خلاله المدارس بتسجيل حضور الطلاب والمعلمين لمرحلة الثانوي العام والفني إلكترونيًا من خلاله.





وأوضحت الوزارة أنه في إطار سعيها لتحسين نظام الإدارة المدرسية داخل المدرسة، تم عمل تطبيق إلكتروني جديد لنظام الإدارة المدرسية وذلك من خلال الرابط الإلكتروني التالي : http://sms.emis.gov.eg





كما خصصت الوزارة رابطًا آخر يسهل على أولياء الأمور أنفسهم متابعة غياب أبنائهم طلاب الثانوية العامة والدبلومات الفنية من المدارس ، وذلك عن طريق الرابط التالي : http://parent.emis.gov.eg/indexSan.aspx ، حيث يقوم ولي الأمر بادخال الرقم القومي صحيح بالكامل للطالب ، وادخال بيانات الطالب ( رقمه القومي ، وتاريخ ميلاده ، ونوعه ، ومحافظة ميلاده ) ، ثم الضغط علي تسجيل الدخول ليظهر جدول به جميع معلومات الطالب؛ إضافة إلى عدد مرات غيابه وتواريخ الغياب خلال العام الدراسي بأكمله.





من جانبه، اعتمد وزير التربية والتعليم رسميا القرار الوزاري 356 لسنة 2018 ، والذي نصت المادة السابعة فيه على أنه إذا تخلف التلميذ أو انقطع عن المدرسة بدون عذر مقبول عشرة أيام متصلة أو منفصلة بمدارس التعليم الأساسي الرسمية أو الخاصة بمصروفات،تحصل من ولى أمره غرامة مقدارها 10 جنيهات ، إذا لم يتقدم للمدرسة بعذر مقبول خلال أسبوع من استلامه إنذار الانقطاع ، على ان يتم تكرار هذه الغرامة باستمرار تخلف التلميذ عن الحضور كل عشرة أيام.





كما نص القرار على ان يحصل رسم إعادة قيد من طلاب المدارس الثانوي العام والفني الرسمي والخاص (عربي – لغات).





من ناحية أخرى .. أعلنت الإدارة العامة للتعليم الثانوي بوزارة التربية والتعليم، أنه تم رصد ارتفاع نسب الغياب بين طلاب المرحلة الثانوية وخاصة بالصف الثالث الثانوي.





وبناء عليه أرسلت الوزارة تعليمات عاجلة في خطاب رسمي مرسل لجميع المديريات والإدارات التعليمية والمدارس، شددت خلالها على ضرورة الإلتزام بما جاء بقانون التعليم بالمادة 25 ، بشأن شرط ألا يحضر الطالب الامتحان إلا إذا حضر 85 % من أيام الدراسة الفعل.





كما شددت الوزارة على ضرورة تنفيذ ما جاء بالقرار الوزاري رقم 337 لسنة 2004 بشأن تنظيم قبول أعذار غياب طلاب الثانوي العام ، مع التأكيد على ضرورة أن يتم تسجيل الغياب الفعلي للطلاب على الموقع الالكتروني لتسجيل الغياب ومتابعة ذلك من مدير كل إدارة تعليمية يوميًا.





وأوصت الوزارة جميع المدارس بالاهتمام بتطابق بيان الغياب الورقي والالكتروني والمقيد بدفاتر 5 سلوك مع الغياب الفعلي للطلاب ، وتفعيل تحرير إنذارات غياب الطلاب وارسالها لأولياء الأمور.





كما أكدت الوزارة على ضرورة التركيز والاهتمام من المتابعين والموجهين على التقييم الفني وجميع الجوانب الفنية داخل المدرسة ، واتخاذ كافة الإجراءات التنظيمية التي تكفل حضور الطلاب وجعل المدرسة بيئة جاذبة ومفيدة لحضور الطلاب.





وشددت الوزارة كذلك على مدراء المدارس بضرورة الاهتمام بحصر الغياب اليومي للمعلمين وجميع القائمين على العملية التعليمية ومتابعة تواجدهم خلال اليوم الدراسي ، إلى جانب متابعة تطبيق لائحة الانضباط .



