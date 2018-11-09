أفعى حائط البراق تثير جدلا داخل إسرائيل حول نهاية العالم

ذكرت وكالة "سبوتنيك" أن اليهود المتدينين يعتقدون أن نبوءة ثالثة من نبوءات نهاية العالم في الكتاب المقدس قد تحققت، ما يعزز من اعتقادهم بأن نهاية العالم تقترب.





وأوضحت الوكالة أن النبوءة تتحدث عن ظهور أفعى على حائط البراق بالقدس، حيث شوهدت بالفعل أفعى تزحف على طول الحائط منذ أيام أثناء تأدية الإسرائيليين الصلاة الخاصة بهم.





ووفقا لشهود العيان، لم يكن هناك شيء سيئ في هذه الظاهرة، لأن الأفعى ببساطة كانت تطارد حمامة، وفي الوقت نفسه يشير الخبراء في الكتاب المقدس في اليهودية إلى أن هذا الثعبان هو الدليل الثالث على اقتراب نهاية العالم.





علاوة على ذلك، ظهر نذير آخر لاقتراب نهاية العالم ألا وهو ظهور أسماك ميتة في البحر الميت، والتي تمكن مصور إسرائيلي من تصويرها في أكتوبر. وهكذا ، وفقا لتنبؤ النبي حزقيال، فإن ظهور الحياة في المياه الميتة هو أيضا نذيرا بنهاية العالم.



