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فن

محمد محمود عبد العزيز يحيى الذكرى الثانية لوالده

الجمعة 09/نوفمبر/2018 - 10:23 ص
صدى البلد
سمر سعد
أحيا الفنان والمنتج محمد محمود عبد العزيز، ذكرى رحيل والده الفنان محمود عبد العزيز، التي تتزامن اليوم.

ونشر "محمد"، صورة لوالده على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس" بوك، وعلق "اليوم الذكرى الثانية نسألكم الفاتحة والدعاء لروح والدى الفنان محمود عبد العزيز ولكل من رحلوا عنا".

جدير بالذكر، أن محمد محمود عبد العزيز مشغول حاليا بتصوير مسلسل " قيد عائلى " من تأليف محمد رجاء وإخراج تامر حمزة، ويعد هذا العمل هو التعاون الثانى بين مؤلف العمل محمد رجاء والمنتجين ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز بعد مسلسل "الطوفان"، والذى حقق نجاحا كبيرا، كما يعد التعاون الثاني بين المخرج تامر حمزة والمنتج محمد عبد العزيز بعد إخراجه لمسلسل "الأب الروحى" فى جزئه الثانى.
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