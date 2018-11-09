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ثقافة

سفير الهند يفتتح معرض كانو - غاندى بمسرح الهناجر بالأوبرا.. صور

الجمعة 09/نوفمبر/2018 - 10:31 ص
السفير الهندي يفتتح
السفير الهندي يفتتح معرض كانو - غاندى
مـــحـــمــــد مــجــــــدي
نظمت السفارة الهندية سلسلة من الفاعليات الثقافية لإحياء الذكرى الـ150 لميلاد المهاتما غاندي، منها تدشين طابع أصدرته وزارة الاتصالات الهندية وإقامة معرض لرسامي الكاريكاتير المصريين عن غاندى، وأعقبه تدشين أغنية لمطربة مصرية لغاندى، ونظمت كذلك معرض صور بعنوان " كانو غاندي، الذي افتتحه السفير الهندي أمس.

وتمثّل الحدث الأهم في الاحتفالية الهندية المصرية، في معرض فوتوغرافي لمجموعة نادرة من الصور للمهاتما في مراحل حياته، وهذه الصور التي يُعرض بعضها للمرة الأولى تعكس مشاهد مختلفة من لقاءاته الجماهيرية والخاصة بالشعب، وجولاته في الهند، فضلا عن صور تجمعه بالزعيم السياسي نهرو، والشاعر طاغور، وصور أخرى تجسد مناسبات متعددة.

وجاء المعرض، المنعقد ، بعنوان “غاندي بعيون كانو”، حيث تُنسب هذه الصور في المقام الأول إلى كانو غاندي حفيد المهاتما غاندي، وهو مصور فوتوغرافي بارز، فيما اضطلعت مؤسسات هندية بتجميع صور أخرى، وتولت مؤسسة “نازار” في نيودلهي التنسيق مع المجلس الهندي للعلاقات الثقافية من أجل إتاحة هذه الصور الفوتوغرافية الأصلية النادرة للعرض في القاهرة.

وحظي معرض صور غاندي بحضور لافت من الجالية الهندية بمصر، فضلا عن جمهور المهتمين بالتصوير، والشغوفين بالتعرف على جوانب من سيرة غاندي الحافلة بالعناوين والتفاصيل، وجاءت اللقطات بمثابة شريط تسجيلي بصري أمين لمحطات رحلة غاندي، بالإضافة إلى طقوسه وممارساته اليومية الاعتيادية.

وخلال حياة امتلأت بالناس، خصوصا البسطاء، انتصر غاندي للحرية والحق والصدق والسلام، وبنى مبادئه على أن القوة النابعة من المحبة هي القوة الدائمة والمؤثرة أكثر ممّا قد يولده الخوف من العقاب، وآمن بأن المعركة الأخطر هي مواجهة الإنسان لمخاوفه وهواجسه وللشياطين التي تحاول أن تسكنه.

وقد شاركت سفارة الهند بقيادة راهوال كوليشيرايث، السفير الهندي بالقاهرة، بالتعاون مع وزارة الثقافة المصرية، في إقامة تلك السلسة من الفاعليات الثقافية عن غاندى.

وخلال كلمة له أثناء افتتاح المعرض، تحدث السفير الهندي قائلا: إن المركز الثقافى الهندى نظم العديد من المعارض عن غاندى ولكن معرض كانو-غاندى يعتبر الأهم لندرة الصور التى يشملها والتى تعرض لأول مرة فى مصر والتى قام حقيده بمرافقة غاندى عن قرب طوال العشر سنوات الأخيرة فى حياته والذى تمكن من التقاط مجموعة نادرة من تلك الصور التى قام المجلس الهندى للعلاقات الثقافية بدلهى بتجميعها وتم عرضها فى الهند لأول مرة عام 2011 بمهرجان دلهى الدولى للتصوير.

حضر الاحتفالية الدكتور حازم عطية ، بالمجلس المصرى للعلاقات الخارجية، والمصور العالمى اشرف طلعت، والمصور الهندى براشانت، وهو واحد من أشهر مصوري الصحافة الهندية.
سفير الهند يفتتح معرض كانو - غاندى بمسرح الهناجر بالأوبرا.. صور
سفير الهند يفتتح معرض كانو - غاندى بمسرح الهناجر بالأوبرا.. صور
سفير الهند يفتتح معرض كانو - غاندى بمسرح الهناجر بالأوبرا.. صور
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