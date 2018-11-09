مستقبل وطن: الشائعات إحدى الأدوات الأساسية لحروب الجيل الرابع والخامس..فيديو

قال أحمد الخطيب، مدير مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية لحزب مستقبل وطن،إن الشائعات التي تواجه المجتمع المصري ككل تصاعدت بشكل كبير منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي، بهدف زعزعة إستقرار الوطن.



وأشار"الخطيب"،خلال لقائه ببرنامج "هذا الصباح" المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز" اليوم، الجمعة، إلى أن الشائعات أصبحت أحد الأدوات الأساسية لحروب الجيل الرابع والخامس، حيث أنها تعد ضمن استراتيحيات التلاعب بالعقول عن طريق نشر الشائعات والأكاذيب.



وأشار "الخطيب" إلى أن الشائعات أصبحت ظاهرة تستحق الدراسة والمواجهة، مشيدًا بإهتمام مجلس الوزراء بهذا الأمر عن طريق إصدار بيانات تكذيبية بشكل دوري.

